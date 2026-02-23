快訊

川普發文警告！若有國家想利用最高法院判決耍花招 將面臨更高關稅

趕在立院施政報告前 鄭麗君明晨親上火線說明關稅最新情勢

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／本報系資料照
行政院副院長鄭麗君。圖／本報系資料照

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮明（24）日將親上火線，於上午9時率6名部會首長舉行「關稅最新情勢說明記者會」，預料將說明政府如何因應最新情勢及產業衝擊評估。

美國最高法院20日裁定，國際緊急經濟權力法（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，但川普當天簽署公告，引用貿易法第122條款，將對全球開徵10%進口關稅，隨即又宣布調高為15%。

對於變局動盪，各界關注，台美甫簽訂的合作投資備忘錄（MOU）與台美對等貿易協定（ART）效力是否受影響，以及政府又該如何應對美方關稅新政。行政院長卓榮泰昨預告，將爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的MOU及232最惠國待遇，政府也將盡速與美方確認後續程序與動作。

趕在明早10時卓榮泰率隊赴立法院施政報告前，行政院深夜通知，24日上午9時將舉行「關稅最新情勢說明記者會」，由發言人李慧芝主持，鄭麗君、楊珍妮將率政務委員兼國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季，以及衛福部長石崇良出席。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

政院新春團拜 卓揆：新的一年穩健依循規劃方向前進

不受關稅影響 卓揆：MOU與232不變

卓榮泰談開春期許：盼行政立法化解障礙擱置不適宜事情

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

相關新聞

趕在立院施政報告前 鄭麗君明晨親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮明（24）日將親上火線，於上午...

川普關稅政策朝令夕改 學者：台美對等貿易協定 應盡速審議通過

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等...

新一波關稅風暴恐使傳產成重災區 許宇甄：勿讓產業無所適從

美國總統川普對全球課15%關稅，我國傳產恐成重災區，國民黨立委許宇甄批評，政府今日發言顯示對後續變數仍有待改進，究竟下一...

賴總統的新春一盤棋 被川普關稅毀了

新春開工後第一天，總統賴清德就兌現了自己年前「年後與五院院長茶敘」的政治承諾。而且茶敘中，賴總統甚至接下立法院長韓國瑜的發球，表示願意到立法院作國情報告。這些動作，顯示賴總統意欲在新年初奪回政治主導權的雄心。只是這樣的雄心，卻因為美國聯邦最高法院的判決，和川普的「關稅一律15%」新政策，毀於無形。朝野對峙展開新局，卻未如賴總統的想法走。

即時短評／台美關稅又呈進退兩難困境立法院多數黨面臨艱難考驗

美國總統川普對全球各國的關稅措施，已演變成美國內部政爭，台灣與其他國家很難介入美國內部紛爭，從美國內部角度觀察，台灣顯然...

美關稅新變局 李淳：台美協議是管控變數關鍵資產

美國關稅變局，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，美國關稅回到浮動稅率，變數影響世界各國及台灣，但台美協議已趕在美國最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。