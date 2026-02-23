川普關稅政策朝令夕改 學者：台美對等貿易協定 應盡速審議通過

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉等重要銷美農產品的對等關稅都降為零。但日前零關稅突然變卦，在美國最高法院判決對等關稅無效後，美國總統川普改引其他法源，對全球課徵15％關稅。學者認為，台美難得簽訂正式的貿易協定，立法院應盡速審議通過已談妥的台美ＡＲＴ。

美國總統川普（Donald Trump）去年8月宣布對台暫時性關稅為20%，該關稅為原有最惠國待遇（ＭＦＮ）關稅疊加20%的稅率，而日前談妥的ＡＲＴ，對等關稅降為15%且不疊加的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等關稅，但由於該對等關稅措施已被美國最高法院判決違法，因此該稅率不再適用，是否全球關稅15%會疊加ＭＦＮ稅率，或是2072項產品依舊豁免關稅，據了解，台美雙方仍在討論中。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，現在許多訊息都還不清楚，但各國和美國政府已經談妥的貿易協定應該都不太想再變更，因為某種程度上已經取得有利的競爭優勢，立法院也應盡速審議通過已談妥的台美ＡＲＴ，畢竟台美難得談到正式的貿易協定，這得來相當不易，也關乎雙邊的誠信問題。

楊明憲說，無論未來15%是否疊加ＭＦＮ稅率，都不太影響和其他國家競爭的態勢，也坦言就算不通過這個協定，美國還是會用其他方式要求台灣開放農產品項，屆時壓力可能更大，審議通過不代表從此門戶大開，仍須嚴格監督。

雲林縣斗南鎮農會秘書張耀裕表示，為了確保糧食安全，台美雙方談妥稻米不降稅，這次又突然丟出15％全球關稅，完全摸不透現在川普的想法到底是什麼，然而這次的國際關稅風暴也是國內稻米產業轉型的良機，政府的補貼應用在農機具等自動化設備，產業才能脫胎換骨，且不管川普怎麼變臉，產業升級才能盡可能降低國際貿易的衝擊。

有茶葉業者指出，茶葉零關稅對台灣茶產品的版圖擴展當然有幫助，但川普突然又祭出15%關稅，確實讓業者無所適從，國際貿易如果這麼不穩定，也會影響業者出口的信心；蝴蝶蘭業者則指出，蘭花在台美ＡＲＴ為關稅豁免品項，期盼立法院盡速審議通過。

農業部僅回應，15%關稅是否會疊加ＭＦＮ稅率，目前還在了解中。