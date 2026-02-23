新一波關稅風暴恐使傳產成重災區 許宇甄：勿讓產業無所適從

美國總統川普對全球課15%關稅，我國傳產恐成重災區，國民黨立委許宇甄批評，政府今日發言顯示對後續變數仍有待改進，究竟下一步是要如何調整應說清楚，並務實面對台美關稅變局，給人民與產業明確的指引與交代，勿讓產業無所適從。

川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關稅。多位學者都指出，傳統產業的競爭力恐顯著下降，這也引發產業界憂心。

許宇甄指出，美國聯邦最高法院裁定美國總統川普的對等關稅政策違憲，引發全球經貿局勢大洗牌，但行政院長卓榮泰在今早記者會僅表示「政府也將盡速與美方確認後續程序與動作，並會在適當時間向民眾具體說明。」這顯示政府目前對於後續變數，有待加強改進。

許宇甄表示，過去10個月來，政府對台美關稅談判抱持高度樂觀，但對於實質衝擊的風險評估卻未向國人充分說明。如今美國內部生變，川普的關稅政策被法院判定違法，連帶讓台美經貿談判陷入極大的不確定性。

許宇甄強調，產業界此刻最關心的是可以用來決策的務實作為，所謂「15%」的安排，後續在美方新舊措施更迭下，是否仍可能出現疊加風險？台美貿易協定（ART）下一步究竟要如何調整、是否繼續推進、時間表怎麼走？這些攸關企業接單、報價、投資與移轉布局的問題，政府必須告訴國人，否則等同讓傳產與科技業獨自承受成本變動與訂單不確定性的雙重壓力。

許宇甄呼籲，國際經貿談判固然瞬息萬變，但政府的責任是做產業的探照燈與後盾，而非讓產業界在迷霧中摸索。當前美方局勢混沌不明，企業需要提前制定避險與投資計畫，賴清德總統與行政團隊應務實以對，立刻清楚對外說明後續應對策略，給人民與產業明確的指引與交代。