川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。今天為年後第一個上班日，賴清德總統與五院院長新春茶敘，政府如何因應新的關稅挑戰預計是今天茶敘的重點。貿易業者則認為，全球消費力下降，美國消費者恐是被影響最深的一群，加上對等關稅被美國最高法院判處違法後，恐出現進口商的退稅潮，對美國的法律和財政將帶來莫大挑戰。

美國聯邦最高法院20日判定川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅的手段不合法，川普當天宣布開徵10%全球性關稅後，21日再宣布，將稅率調高至15%，且立即生效。

有農產品出口業者表示，部分農產品沒有出口到美國的話，關稅對其影響並不大，加上農產品時效性短，相較製造業的工業機具等長訂單，受到的衝擊相對沒那麼大，然而現在各國景氣變差下，整體消費力都在下降，川普的關稅政策把主要成本都轉嫁給美國企業和消費者，生活成本上升加上購買力下降，影響最深的恐怕還是美國人民。

該業者說，那些已支付關稅的業者，既然對等關稅已經被判違法，進口商將尋求退稅，勢必帶來法律和財政的糾紛，甚至是集體訴訟，這些都將成為美國近期的額外挑戰。

菜農林佳新表示，政府農曆年前「喪事喜辦」，大陣仗的要讓國人誤以為這是多麼偉大的談判成績，結果才沒幾天，年都還沒過，川普強加關稅就被自家大法官宣判違法，而更令人無法接受的是，前行政院副院長施俊吉早已提醒政府等待法院判決再決定後續動向。

林佳新指出，擴大採購農產品、降低農產品關稅、擴大進口品項，加上喪失檢驗主動權，等於直接影響數十年的農業政策，拋棄農民與消費者食安權益就算了，更把台積電送了，一連串的卑躬屈膝讓川普贏麻了就算了，還換來一句「台灣偷了美晶片產業」，台灣有閩南話俚語「贏筊還要贏話」，台灣已經輸到連褲子都沒了。