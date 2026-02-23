快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
美國聯邦最高法院日前裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普隨即宣布加徵15％的全球性關稅。歐新社
美國聯邦最高法院日前裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普隨即宣布加徵15％的全球性關稅。歐新社

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。今天為年後第一個上班日，賴清德總統與五院院長新春茶敘，政府如何因應新的關稅挑戰預計是今天茶敘的重點。貿易業者則認為，全球消費力下降，美國消費者恐是被影響最深的一群，加上對等關稅被美國最高法院判處違法後，恐出現進口商的退稅潮，對美國的法律和財政將帶來莫大挑戰。

美國聯邦最高法院20日判定川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅的手段不合法，川普當天宣布開徵10%全球性關稅後，21日再宣布，將稅率調高至15%，且立即生效。

有農產品出口業者表示，部分農產品沒有出口到美國的話，關稅對其影響並不大，加上農產品時效性短，相較製造業的工業機具等長訂單，受到的衝擊相對沒那麼大，然而現在各國景氣變差下，整體消費力都在下降，川普的關稅政策把主要成本都轉嫁給美國企業和消費者，生活成本上升加上購買力下降，影響最深的恐怕還是美國人民。

該業者說，那些已支付關稅的業者，既然對等關稅已經被判違法，進口商將尋求退稅，勢必帶來法律和財政的糾紛，甚至是集體訴訟，這些都將成為美國近期的額外挑戰。

菜農林佳新表示，政府農曆年前「喪事喜辦」，大陣仗的要讓國人誤以為這是多麼偉大的談判成績，結果才沒幾天，年都還沒過，川普強加關稅就被自家大法官宣判違法，而更令人無法接受的是，前行政院副院長施俊吉早已提醒政府等待法院判決再決定後續動向。

林佳新指出，擴大採購農產品、降低農產品關稅、擴大進口品項，加上喪失檢驗主動權，等於直接影響數十年的農業政策，拋棄農民與消費者食安權益就算了，更把台積電送了，一連串的卑躬屈膝讓川普贏麻了就算了，還換來一句「台灣偷了美晶片產業」，台灣有閩南話俚語「贏筊還要贏話」，台灣已經輸到連褲子都沒了。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

川普對全球徵15%關稅 中菲行：企業須重估成本

川普關稅遭判違法 陸商務部：敦促美國取消關單邊關稅

相關新聞

綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

美國總統川普向各國開徵15%進口關稅，在野認為台美應重啟談判，遭民進黨立委轟「真要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」國民...

美關稅新變局 李淳：台美協議是管控變數關鍵資產

美國關稅變局，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，美國關稅回到浮動稅率，變數影響世界各國及台灣，但台美協議已趕在美國最...

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。今天為年後第一個上班日，賴清德總統與五院...

不受關稅影響 卓揆：MOU與232不變

「會確保台美投資MOU與232最惠國待遇不變！」行政院長卓榮泰23日在新春團拜前，針對美國關稅議題受訪表示，美國與台灣談好的MOU還有232最優惠待遇不變，後續狀況等到進一步與美方確認後，會再向國人說明。他在團拜時強調，希望新年能化解行政與立法之間的障礙。

侯友宜憂川普關稅衝擊傳產 促中央公開透明談判

針對美國總統川普關稅政策頻繁變動，面對新北市的產業遭受的衝擊，新北市長侯友宜今表示，政策一再調整，對傳統產業壓力「非常大...

川普關稅升至15% 卓榮泰：爭取台美既有協議基礎不變

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。外界憂心是否會影響台灣的豁免關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。