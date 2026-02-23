美關稅新變局 李淳：台美協議是管控變數關鍵資產

美國關稅變局，中經院副研究員、前駐歐盟代表李淳指出，美國關稅回到浮動稅率，變數影響世界各國及台灣，但台美協議已趕在美國最高法院宣判前簽署，台灣可說是拿到一張啟動協商的「免排隊快速入場卡」，成為管控變數的關鍵資產。

美國最高法院20日裁定，國際緊急經濟權力法（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，但川普當天簽署公告，引用貿易法第122條款，將對全球開徵10%進口關稅，隨即又宣布調高為15%。

李淳今天對記者說明，美國最高法院捍衛其憲法基礎，各地人民代表組成的立法機關才有徵稅權，總統沒有，因此對等關稅違憲自始無效，副作用則是讓美國經貿政策進入高度的混亂與不確定，影響過去與美談判的世界各國與台灣。

李淳認為，川普依然會有2個不變，包含以關稅調整貿易逆差及吸引投資的政策不變，2026年關稅財政收入預估也不變，未來會是「A法不通就換BCDE法」的階段，只是川普可引用的122條款、301條款、232條款都有其限制，混亂與不確定成定局。

他說，川普目前引用的122條款適用定義難確認，已經簽有貿易與投資協議的國家是否就能直接免除仍無法確知，且有150天的期限，並非對等關稅的完美替代；此外，301條款是以對美存在不公平貿易措施為調查對象，但目前全球只有中國被認定有不公平貿易協議，在繳納301條款關稅。

李淳指出，美國貿易代表署上週啟動新一輪301調查，主要以藥品定價、強迫勞動問題及食品（如海鮮、稻米等）貿易做法等作為調查對象，且條款的不公平貿易要件，亦包含「不履行貿易協議」，只是301關稅需要經過調查、適用產品範圍相對受限，也非對等關稅的完美替代。

談到232條款，李淳認為，232條款是授權透過關稅等方式，排除進口品對美國國安的威脅，除同樣需要經過調查程序外，其適用範圍更為侷限，而且有如4年定期檢討的機制。

李淳說，結論是各類條款都有關稅上限、時效上限、需經調查、適用範圍受限等不完美瑕疵，川普為達成關稅的談判效果及財政收入目標，不排除會採用「萬箭齊發」，針對特定對象，在某階段出現所有條款關稅都疊加，或是不同條款關稅接力適用等作法，也是混亂因素來源。

回到對台美協議影響評估，李淳提到，台美協議包含2部分，首先，企業對美投資承諾換取未來半導體及高科技「232條款」最終結果的高免稅額及最優惠稅率承諾；第二，台灣對美開放市場與經貿體制接軌以及採購承諾，以換取美國對台對等關稅15%不疊加。其中在第一部分完全跟此次最高法院判決無關，因此台灣要全力捍衛，至於第二部分確實因為對等關稅失效而產生變數。

李淳表示，未來全球要跟美國雙邊協商的需求必然暴增，台灣因政治因素原本協商期程不易排在前面，但台美協議趕在美國最高法院宣判前就已經簽署，在變局下資訊及對話機會為王的時代，台灣可說是拿到一張啟動協商的「免排隊快速入場卡」，成為管控變數的關鍵資產。