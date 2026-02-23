不受關稅影響 卓揆：MOU與232不變

「會確保台美投資MOU與232最惠國待遇不變！」行政院長卓榮泰23日在新春團拜前，針對美國關稅議題受訪表示，美國與台灣談好的MOU還有232最優惠待遇不變，後續狀況等到進一步與美方確認後，會再向國人說明。他在團拜時強調，希望新年能化解行政與立法之間的障礙。

對等關稅待確認

行政院長卓榮泰在新春團拜前受訪表示，在美國最高法院大法官判決、關稅陸續變更後，22日與副院長鄭麗君、政委楊珍妮等人開了7個小時的會議，掌握國外資訊、確認整體狀況，目前最清楚的結論是美國與台灣談好的MOU與232條款優惠不會改變，後續等進一步與美方確認後，會再儘快與國人說明。

「今年春節應該喝七喜與可樂！」卓榮泰在團拜時笑說，這代表「七喜春來」、「可喜可樂」，去年經濟成長高達8.63%，不過近日面臨台美關稅的變動，政府會在既有基礎上確保最優惠的條件。他強調，政府在海洋與太空探索、軍工產業等領域都有前所未有的投入，盼讓台灣成為開放、富強與安全的國家。

盼兩院互動更順暢

卓榮泰也說，但同時也要建立更公平的社會制度，讓中小微企業、農民與勞工都能享有經濟發展的成果。他最後總結說，希望今年行政與立法可以互相化解障礙，將不適合的事情暫時擱置，讓兩院互動更順暢，「雖然這會增加工作量」，但卓榮泰鼓勵行政院職員，新工作來臨不要怕艱難。

在致詞結束後，卓榮泰先發紅包給在場記者，隨後便前往總統府參加五院茶敘，被媒體追問會跟立法院長韓國瑜說什麼時，卓榮泰僅回：「新年快樂！」便轉身離去。

