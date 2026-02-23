快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰23日在行政院新春團拜時強調，會確保投資MOU與232優惠不會變。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「會確保台美投資MOU與232最惠國待遇不變！」行政院長卓榮泰23日在新春團拜前，針對美國關稅議題受訪表示，美國與台灣談好的MOU還有232最優惠待遇不變，後續狀況等到進一步與美方確認後，會再向國人說明。他在團拜時強調，希望新年能化解行政與立法之間的障礙。

對等關稅待確認

行政院長卓榮泰在新春團拜前受訪表示，在美國最高法院大法官判決、關稅陸續變更後，22日與副院長鄭麗君、政委楊珍妮等人開了7個小時的會議，掌握國外資訊、確認整體狀況，目前最清楚的結論是美國與台灣談好的MOU與232條款優惠不會改變，後續等進一步與美方確認後，會再儘快與國人說明。

「今年春節應該喝七喜與可樂！」卓榮泰在團拜時笑說，這代表「七喜春來」、「可喜可樂」，去年經濟成長高達8.63%，不過近日面臨台美關稅的變動，政府會在既有基礎上確保最優惠的條件。他強調，政府在海洋與太空探索、軍工產業等領域都有前所未有的投入，盼讓台灣成為開放、富強與安全的國家。

盼兩院互動更順暢

卓榮泰也說，但同時也要建立更公平的社會制度，讓中小微企業、農民與勞工都能享有經濟發展的成果。他最後總結說，希望今年行政與立法可以互相化解障礙，將不適合的事情暫時擱置，讓兩院互動更順暢，「雖然這會增加工作量」，但卓榮泰鼓勵行政院職員，新工作來臨不要怕艱難。

在致詞結束後，卓榮泰先發紅包給在場記者，隨後便前往總統府參加五院茶敘，被媒體追問會跟立法院長韓國瑜說什麼時，卓榮泰僅回：「新年快樂！」便轉身離去。

相關新聞

綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

美國總統川普向各國開徵15%進口關稅，在野認為台美應重啟談判，遭民進黨立委轟「真要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」國民...

不受關稅影響 卓揆：MOU與232不變

「會確保台美投資MOU與232最惠國待遇不變！」行政院長卓榮泰23日在新春團拜前，針對美國關稅議題受訪表示，美國與台灣談好的MOU還有232最優惠待遇不變，後續狀況等到進一步與美方確認後，會再向國人說明。他在團拜時強調，希望新年能化解行政與立法之間的障礙。

侯友宜憂川普關稅衝擊傳產 促中央公開透明談判

針對美國總統川普關稅政策頻繁變動，面對新北市的產業遭受的衝擊，新北市長侯友宜今表示，政策一再調整，對傳統產業壓力「非常大...

川普關稅升至15% 卓榮泰：爭取台美既有協議基礎不變

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。外界憂心是否會影響台灣的豁免關...

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑...

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出...

