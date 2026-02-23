綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美國總統川普在「對等關稅」遭聯邦最高法院認定違法後，改以「追加關稅」方式課稅。（歐新社）
美國總統川普向各國開徵15%進口關稅，在野認為台美應重啟談判，遭民進黨立委轟「真要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」國民黨立委洪孟楷表示，當初因川普課高關稅，如今全球都被課同等稅率，且連美國內部都有雜音，我國這時真的不用急著第一個跳出來要跟美國簽，都還可以討論。

立法院藍白黨團齊轟，政府應該說清楚台美對等貿易協定（ART）內容，並質疑協定文本基礎已被判違法，若以既有版本送交立法院審議，會鬧出大笑話，呼籲重啟談判。民進黨立委王定宇質疑「台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意」。

洪孟楷今早接受廣播節目專訪時分析，若能與美國簽署自由貿易協定（FTA），當然是樂觀其成，但今天洽談ART是因為川普對台灣祭出32％關稅；再者，當初是怕台灣在國際沒有競爭力，但現在是全世界都被課15%關稅，也沒有在分產業，且180天後要延續的話還要美國同意；最後，包括共和黨在內的美國國內政經局勢也有聲音，美國法院的判決是給川普台階下。

洪孟楷認為，台灣這時候真的不用急著第一個跳出來說要趕快跟美國簽，全部都不能重啟談判、都不能再溝通。他認為，ART還沒有經過我國國會審議前，都還可討論；民進黨在野時也說過很多溝通過程應在公開後讓產業表達意見，若有不接受之處，還是可以再去跟美國政府溝通。

國民黨立委賴士葆也說，川普藉國際緊急經濟權力法（IEEPA）對全球發動貿易戰，台灣嚇得底牌盡出，國防預算比例、棄守食安都被簽進協定中，簽完還要被川普數落台灣偷晶片，賴清德總統在台灣好勇鬥狠的囂張氣焰，在美國面前如同吃了軟骨散；現在美國最高法院裁定無效，急的還要再確保我國權益是否受損，相較年前敲鑼打鼓大內宣，現在台灣對美關稅仍是全球第五高 。

國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
台美關稅 對等關稅

美國總統川普向各國開徵15%進口關稅，在野認為台美應重啟談判，遭民進黨立委轟「真要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」國民...

不受關稅影響 卓揆：MOU與232不變

「會確保台美投資MOU與232最惠國待遇不變！」行政院長卓榮泰23日在新春團拜前，針對美國關稅議題受訪表示，美國與台灣談好的MOU還有232最優惠待遇不變，後續狀況等到進一步與美方確認後，會再向國人說明。他在團拜時強調，希望新年能化解行政與立法之間的障礙。

侯友宜憂川普關稅衝擊傳產 促中央公開透明談判

針對美國總統川普關稅政策頻繁變動，面對新北市的產業遭受的衝擊，新北市長侯友宜今表示，政策一再調整，對傳統產業壓力「非常大...

川普關稅升至15% 卓榮泰：爭取台美既有協議基礎不變

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。外界憂心是否會影響台灣的豁免關...

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑...

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出...

