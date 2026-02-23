綠委轟「台灣真要跟川普翻臉？」 洪孟楷反嗆：不用急著第一個喊要簽

美國總統川普向各國開徵15%進口關稅，在野認為台美應重啟談判，遭民進黨立委轟「真要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」國民黨立委洪孟楷表示，當初因川普課高關稅，如今全球都被課同等稅率，且連美國內部都有雜音，我國這時真的不用急著第一個跳出來要跟美國簽，都還可以討論。

立法院藍白黨團齊轟，政府應該說清楚台美對等貿易協定（ART）內容，並質疑協定文本基礎已被判違法，若以既有版本送交立法院審議，會鬧出大笑話，呼籲重啟談判。民進黨立委王定宇質疑「台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意」。

洪孟楷今早接受廣播節目專訪時分析，若能與美國簽署自由貿易協定（FTA），當然是樂觀其成，但今天洽談ART是因為川普對台灣祭出32％關稅；再者，當初是怕台灣在國際沒有競爭力，但現在是全世界都被課15%關稅，也沒有在分產業，且180天後要延續的話還要美國同意；最後，包括共和黨在內的美國國內政經局勢也有聲音，美國法院的判決是給川普台階下。

洪孟楷認為，台灣這時候真的不用急著第一個跳出來說要趕快跟美國簽，全部都不能重啟談判、都不能再溝通。他認為，ART還沒有經過我國國會審議前，都還可討論；民進黨在野時也說過很多溝通過程應在公開後讓產業表達意見，若有不接受之處，還是可以再去跟美國政府溝通。