侯友宜憂川普關稅衝擊傳產 促中央公開透明談判

針對美國總統川普關稅政策頻繁變動，面對新北市的產業遭受的衝擊，新北市長侯友宜今表示，政策一再調整，對傳統產業壓力「非常大」，尤其工具機、五金等產業首當其衝，市府已在第一時間啟動因應。

侯友宜指出，春節期間已責成經發局及相關單位盤點產業聲音，協助與中央政府介接，將地方需求與困境如實反映。他強調，希望中央在與美方談判過程中，不要忽略傳統產業的處境，應在政策調整上兼顧產業發展與勞工權益。

侯友宜並呼籲，面對新一波關稅挑戰，談判過程應公開透明，適度向受影響產業說明情況，同時朝野應團結合作、共同面對衝擊。他也表示，市府會持續與產業及市民保持溝通，隨時回報最新情勢，減輕關稅變動帶來的不確定風險。