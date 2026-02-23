快訊

簡立峰專欄／履歷「AI對決AI」時代 求職者如何突圍

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

眾議員讚台美關係歷來最緊密 免雙重課稅獲兩黨支持

中央社／ 洛杉磯22日專電

美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）今天表示，台美經貿關係「從未如此緊密」；她舉例在國會推動台美避免雙重課稅法案，獲得兩黨壓倒性支持。

趙美心22日出席駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的新春團拜，她指出，隨著台灣產業擴大對美投資，美台經貿合作進入新階段；然而，雙方尚未建立正式避免雙重課稅機制，企業投資收益可能面臨兩地課稅。

趙美心共同提案的「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax ReliefAct）去年以423票同意、1票反對在眾議院通過。她強調，這代表兩黨對深化台美經貿關係有一致共識。

她指出，美國已與66個國家簽署避免雙重課稅協定，但台灣地位特殊，無法透過條約方式達成，須用立法方式處理。

她表示，法案已在眾議院通過，下一步須在參議院完成立法程序並由總統簽署成法；她將持續爭取支持，促進立法完成。

趙美心說，雙重課稅問題可能提高企業營運成本與稅務負擔，若立法完成，將有助降低投資障礙，提升企業在美設廠意願。

趙美心身為眾院歲計委員會一員，該委員會掌管稅制與貿易政策；她所代表的加州第28選區位於聖蓋博谷（San Gabriel Valley），有大量台商與亞裔社群，與台美經貿往來密切。

她說，台美近期達成重要經貿協議，建立避免雙重課稅機制有助減輕企業負擔，希望推動更有實質成效與穩定的經貿合作關係。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

美國台積寶寶誕生逾300名 台灣社群隨產業布局擴大

美眾議員AOC避答協防台灣 評論：想選總統就認真回

法新專訪／川習通話恐影響美對台軍售？賴總統：對台美關係有信心

美聯邦眾議員對輝達H200銷中態度開放 關注台灣安全

相關新聞

川普關稅升至15% 卓榮泰：爭取台美既有協議基礎不變

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。外界憂心是否會影響台灣的豁免關...

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑...

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出...

關稅變局 台灣應把握關鍵150天 討論出互利的台美協定

台美對等關稅談判歷時近一年，揮別蛇年前好不容易談出稅率15%不疊加既有稅率的結果，豈料馬年伊始，美國最高法院的判決造成大翻盤，美國總統川普宣布對進口美國貨品在既有稅率疊加15%暫時性關稅，我政府官員當初宣稱「有為有守」的談判結果不到十天就生變。面對這樣的變局，談判團隊對外須積極與美交涉，以確保既有的談判成果為底線，對內方面，朝野必須在關稅議題設法尋求共識，才能在詭譎多變的局勢中為台灣的經貿發展走出一條活路。

新春茶敘 賴總統會五院聚焦關稅

春節連假結束，賴清德總統今（23）日將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長舉行新春茶敘。由於美國總統川普21日宣布1...

美關稅新變局 涉外人士：審慎應對301條款調查

美國關稅政策出現新變局，面對可能隨之而來的301條款調查，熟悉經貿談判的涉外人士指出，府院密切觀察未來經貿情勢，除確保現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。