眾議員讚台美關係歷來最緊密 免雙重課稅獲兩黨支持

美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）今天表示，台美經貿關係「從未如此緊密」；她舉例在國會推動台美避免雙重課稅法案，獲得兩黨壓倒性支持。

趙美心22日出席駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的新春團拜，她指出，隨著台灣產業擴大對美投資，美台經貿合作進入新階段；然而，雙方尚未建立正式避免雙重課稅機制，企業投資收益可能面臨兩地課稅。

趙美心共同提案的「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax ReliefAct）去年以423票同意、1票反對在眾議院通過。她強調，這代表兩黨對深化台美經貿關係有一致共識。

她指出，美國已與66個國家簽署避免雙重課稅協定，但台灣地位特殊，無法透過條約方式達成，須用立法方式處理。

她表示，法案已在眾議院通過，下一步須在參議院完成立法程序並由總統簽署成法；她將持續爭取支持，促進立法完成。

趙美心說，雙重課稅問題可能提高企業營運成本與稅務負擔，若立法完成，將有助降低投資障礙，提升企業在美設廠意願。

趙美心身為眾院歲計委員會一員，該委員會掌管稅制與貿易政策；她所代表的加州第28選區位於聖蓋博谷（San Gabriel Valley），有大量台商與亞裔社群，與台美經貿往來密切。

她說，台美近期達成重要經貿協議，建立避免雙重課稅機制有助減輕企業負擔，希望推動更有實質成效與穩定的經貿合作關係。