川普關稅升至15% 卓榮泰：爭取台美既有協議基礎不變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。外界憂心是否會影響台灣的豁免關稅項目，對此，行政院長卓榮泰表示，目前階段性結論為爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的台美投資備忘錄（MOU）以及232最惠國待遇，政府也將盡速與美方確認後續程序與動作。

卓榮泰23日指出，這幾天政府都在因應新的局勢變化，前天從下午3點一直到晚上10點，開了一個7個小時的會議，一方面要充分掌握各種國外的資訊，一方面要再確認現在怎麼因應。但是因為我國正處在放假的時間，有的資訊無法馬上取得在取得，但是政府還是充分地瞭解到國外在美國大法官判決之後所因應的一個新的局勢。

卓榮泰強調，當天已作出清楚的階段性結論，就是以副院長鄭麗君對外所說的那一篇內容相當完整的資料，當作我方現在的基礎論點。意思就是美國的大法官的判決對於台美已經談好的MOU（台美投資合作備忘錄）跟232（條款）的最優惠待遇並沒有改變，這個基礎我方要爭取，也必須馬上跟美國確認它後續的一些其他法律途徑，關於關稅的法律途徑，會有些其他的狀況。

卓榮泰說，所以目前在今天開始上班的時候，就已經在進行這樣的接觸跟瞭解，之後一個適當的時間，也許是很快的時間，會再跟國人做更具體的說明，後續必要的一些程序跟一些動作。

台美關稅 對等關稅

