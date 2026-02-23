快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天舉行新春團拜，院長卓榮泰（右）和副院長鄭麗君（左）出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行新春團拜，院長卓榮泰（右）和副院長鄭麗君（左）出席。記者邱德祥／攝影

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑戰。年還沒有過完，整個美國關稅談判的過程又發生了很急遽的變化，現在全國也都在看，接下去我們如何在已經既有的談判基礎上，能夠確定、確保我們最優惠的一些條件，接談判團隊鄭副院長、楊珍妮政委，還有各部會，還要在加足馬力，要全速的來做各種必要的一些工作。

行政院長卓榮泰強調去年一年經濟成長率8.63是最高的，但是接下來該努力的是如何讓經濟發展的成果，讓全民能夠共享，在總統四大優先的工作指示下，我們國家已經升級進步到一個競逐太空、探索海洋的時代了。無論是太空的事業、軍工的事業、海洋的探索，我們都有跟過去截然不同、國家強而大的一個能量。所以未來在國家的發展方面，我們會朝向一個開放、富強、安全的目標，大家一起努力地前行。

卓榮泰說行政院是全國最重要的一個政治工作的中心點，中央跟地方，絕對是要比過去更充分的合作。而且更直接的是，中央在行政、立法兩院，也必須要化解過去存在的障礙。稍後總統就會召集各院院長，在一片喜氣洋洋的狀況底下，是不是能夠把過去的成果大家來共享，過去的有一些不適宜的事情，在往後的新的這一年開始，能夠把它暫時的擱置起來。國家還有很多前瞻工作必須大家齊步向前，是不是能夠往這個方向來進行。

卓榮泰期許同仁，如果可以做到讓行政、立法兩院的互動更積極、更順暢的話，行政院的工作量就會越來越大。如果行政、立法兩院的工作能夠順利地推動，要拜託副院長、秘書長，還有所有的政委跟同仁主管，在未來新的工作來臨的時候，不畏艱難、不懼挑戰，迎向可以解決問題的程度，大家分工合作，彼此聯繫。發揮整個橫向的聯繫，由行政院到各部會，充分做更密切的溝通聯繫，達成更高的效率，才能夠因應新的變局。

行政院新春團拜結束，院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左三）拿著福袋要發給在場媒體。記者邱德祥／攝影
行政院新春團拜結束，院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左三）拿著福袋要發給在場媒體。記者邱德祥／攝影

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

軍購有望付委審查 台美關稅、總預算剉咧等

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

迎財神初四發紅包「砸8075億建設台中」 卓榮泰挺何欣純：欣欣向榮

相關新聞

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑...

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出...

關稅變局 台灣應把握關鍵150天 討論出互利的台美協定

台美對等關稅談判歷時近一年，揮別蛇年前好不容易談出稅率15%不疊加既有稅率的結果，豈料馬年伊始，美國最高法院的判決造成大翻盤，美國總統川普宣布對進口美國貨品在既有稅率疊加15%暫時性關稅，我政府官員當初宣稱「有為有守」的談判結果不到十天就生變。面對這樣的變局，談判團隊對外須積極與美交涉，以確保既有的談判成果為底線，對內方面，朝野必須在關稅議題設法尋求共識，才能在詭譎多變的局勢中為台灣的經貿發展走出一條活路。

新春茶敘 賴總統會五院聚焦關稅

春節連假結束，賴清德總統今（23）日將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長舉行新春茶敘。由於美國總統川普21日宣布1...

美關稅新變局 涉外人士：審慎應對301條款調查

美國關稅政策出現新變局，面對可能隨之而來的301條款調查，熟悉經貿談判的涉外人士指出，府院密切觀察未來經貿情勢，除確保現...

美關稅新變局 中經院院長連賢明：重談台美協定是下策

美國關稅出現新變局，中經院院長連賢明昨（22）日表示，台灣應盡量想辦法保留232條款最惠國待遇，並預先為下一輪可能到來的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。