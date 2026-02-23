影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑戰。年還沒有過完，整個美國關稅談判的過程又發生了很急遽的變化，現在全國也都在看，接下去我們如何在已經既有的談判基礎上，能夠確定、確保我們最優惠的一些條件，接談判團隊鄭副院長、楊珍妮政委，還有各部會，還要在加足馬力，要全速的來做各種必要的一些工作。

行政院長卓榮泰強調去年一年經濟成長率8.63是最高的，但是接下來該努力的是如何讓經濟發展的成果，讓全民能夠共享，在總統四大優先的工作指示下，我們國家已經升級進步到一個競逐太空、探索海洋的時代了。無論是太空的事業、軍工的事業、海洋的探索，我們都有跟過去截然不同、國家強而大的一個能量。所以未來在國家的發展方面，我們會朝向一個開放、富強、安全的目標，大家一起努力地前行。

卓榮泰說行政院是全國最重要的一個政治工作的中心點，中央跟地方，絕對是要比過去更充分的合作。而且更直接的是，中央在行政、立法兩院，也必須要化解過去存在的障礙。稍後總統就會召集各院院長，在一片喜氣洋洋的狀況底下，是不是能夠把過去的成果大家來共享，過去的有一些不適宜的事情，在往後的新的這一年開始，能夠把它暫時的擱置起來。國家還有很多前瞻工作必須大家齊步向前，是不是能夠往這個方向來進行。