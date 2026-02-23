美關稅變局 卓榮泰：爭取MOU與232最惠國待遇不變

快訊

中央社／ 台北23日電

美國關稅出現變局，行政院長卓榮泰今天表示，21日為因應情勢就開了一場長達7小時的會議，目前階段性結論為爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的台美投資備忘錄（MOU）以及232最惠國待遇，政府也將盡速與美方確認後續程序與動作。

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅，且隨後決定調高為15%。對於美國關稅變局，行政院今天舉行新春團拜，卓榮泰出席團拜前受訪表示，政府持續在因應這個新局勢變化，21日更是從下午3時開會至晚間10時。

卓榮泰說，在春節期間，政府持續充分掌握各種國外的資訊，同時確認該如何因應，雖然部分資訊無法馬上獲得，但仍理解在美國最高法院判決後的新局勢，且在會議後作出一個清楚的階段性結論，也就是爭取美國最高法院判決不改變台美已經簽署的MOU以及獲取的232最惠國待遇，「這個基礎我們要爭取，也必須馬上跟美國確認」。

他強調，正與美方進行接觸，了解後續的法律途徑以及狀況，會在適當時間向民眾具體說明相關必要程序與動作。

行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員楊珍妮等人也都出席新春團拜。卓榮泰在新春團拜致詞時提到，今年絕對充滿更多挑戰，因為年還沒有過完，美國關稅又發生很急遽變化，全國都在看政府如何在既有的談判基礎上確保最優惠條件，後續談判團隊將加足馬力，全速進行各種必要工作。

台美關稅 對等關稅

