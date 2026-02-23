快訊

桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天上午出席「行政院115年新春團拜」。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天上午出席「行政院115年新春團拜」。記者邱德祥／攝影

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出，今日上班日後已與美方進行相關接觸，了解後續關稅的其他法律途徑，會在適當時間，「也許是很快的時間」，與國人具體說明政府後續的程序與動作。

今天是春節假期結束後的第一個工作日，卓榮泰今天上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及政務委員等人出席「行政院115年新春團拜」。對於川普關稅政策改採新法源，產業憂心，台美對等貿易協定談定的關稅豁免清單是否生變，卓揆也透過會前受訪說明因應情況。

卓榮泰指出，行政院這幾天都在因應局勢變化，前天、21日更從下午3時開會至晚上10時，會議長達7個小時，一方面充分掌握國外資訊，並確認台灣應如何因應，但因假期緣故，有些資訊無法馬上取得，但已充分了解到，美國在大法官判決後出現了新局勢。

卓榮泰指出，當天會議後的階段性結論，正如鄭麗君對外所稱，美國大法官判決並未改變台美已談好的投資合作備忘錄（MOU）及232最優惠待遇。  他說，除了爭取這項基礎，也必須與美國確認後續關稅的其他法律途徑，政院已在今日上班時間與美方進行接觸了解，會在適當時間，「也許是很快的時間」，會與國人具體說明，政府後續的必要程序與動作。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

川普關稅被判違法…南華早報：3月川習會 華府籌碼更少了

美國總統川普國情咨文 躍熱門押注標的

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

相關新聞

影／行政院新春團拜 卓榮泰：未來一年充滿更多挑戰

行政院今天上午舉行新春團拜，院長卓榮泰和行政院同仁互相拜年道賀，面對美國關稅變化，卓榮泰表示未來這一年，絕對充滿更多的挑...

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出...

關稅變局 台灣應把握關鍵150天 討論出互利的台美協定

台美對等關稅談判歷時近一年，揮別蛇年前好不容易談出稅率15%不疊加既有稅率的結果，豈料馬年伊始，美國最高法院的判決造成大翻盤，美國總統川普宣布對進口美國貨品在既有稅率疊加15%暫時性關稅，我政府官員當初宣稱「有為有守」的談判結果不到十天就生變。面對這樣的變局，談判團隊對外須積極與美交涉，以確保既有的談判成果為底線，對內方面，朝野必須在關稅議題設法尋求共識，才能在詭譎多變的局勢中為台灣的經貿發展走出一條活路。

新春茶敘 賴總統會五院聚焦關稅

春節連假結束，賴清德總統今（23）日將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長舉行新春茶敘。由於美國總統川普21日宣布1...

美關稅新變局 涉外人士：審慎應對301條款調查

美國關稅政策出現新變局，面對可能隨之而來的301條款調查，熟悉經貿談判的涉外人士指出，府院密切觀察未來經貿情勢，除確保現...

美關稅新變局 中經院院長連賢明：重談台美協定是下策

美國關稅出現新變局，中經院院長連賢明昨（22）日表示，台灣應盡量想辦法保留232條款最惠國待遇，並預先為下一輪可能到來的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。