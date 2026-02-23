7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵15％的全球性關稅。對於台美對等貿易協定，行政院長卓榮泰指出，今日上班日後已與美方進行相關接觸，了解後續關稅的其他法律途徑，會在適當時間，「也許是很快的時間」，與國人具體說明政府後續的程序與動作。

今天是春節假期結束後的第一個工作日，卓榮泰今天上午率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄及政務委員等人出席「行政院115年新春團拜」。對於川普關稅政策改採新法源，產業憂心，台美對等貿易協定談定的關稅豁免清單是否生變，卓揆也透過會前受訪說明因應情況。

卓榮泰指出，行政院這幾天都在因應局勢變化，前天、21日更從下午3時開會至晚上10時，會議長達7個小時，一方面充分掌握國外資訊，並確認台灣應如何因應，但因假期緣故，有些資訊無法馬上取得，但已充分了解到，美國在大法官判決後出現了新局勢。

卓榮泰指出，當天會議後的階段性結論，正如鄭麗君對外所稱，美國大法官判決並未改變台美已談好的投資合作備忘錄（MOU）及232最優惠待遇。 他說，除了爭取這項基礎，也必須與美國確認後續關稅的其他法律途徑，政院已在今日上班時間與美方進行接觸了解，會在適當時間，「也許是很快的時間」，會與國人具體說明，政府後續的必要程序與動作。