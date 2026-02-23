華府台僑憂關稅效益 徐佳青：對等貿易協定保障台灣

快訊

中央社／ 華盛頓22日專電

川普全球性關稅遭美國最高法院否決，全球市場不確定性升高。僑委會委員長徐佳青今天表示，台僑對此多少感到疑慮，但政府做好準備。她強調，美台對等貿易協定（ART）對台灣具相對保障，輔導業者對美投資的方向不變。

華府農曆春節遊行今天在中國城登場。華府市長鮑賽（Muriel Bowser）、徐佳青及駐美代表俞大㵢領銜遊行，在不小的雨勢中迎接馬年。

徐佳青在遊行前接受媒體聯訪表示，川普以緊急權力徵收關稅的做法被推翻後，情勢仍有新變化。中央政府已針對最新局勢完成各項分析與因應準備，金融及股匯市場明天將如期運作，預期整體表現平穩。

美國最高法院20日裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權。川普同日宣布依法對外徵收10%進口關稅。他昨天又發文將全球關稅提高至15%。

徐佳青指出，台美簽訂的ART對台灣具保障且有利。商界人士普遍肯定ART及相關優惠待遇，在台美尚未簽署自由貿易協定（FTA）的情況下，能達成ART成果，對多項產業帶來助益。

台美ART已於2月完成簽署，確立對等關稅15%不疊加，半導體及其衍生產品在232條款下取得最優惠待遇。協定後續仍須送交立法院審議。徐佳青說，盼ART如期生效，為產業提供穩定預期。

她並指出，政府將在既有基礎上持續深化台美穩定經貿關係，依原定進程協助業者對美投資，同時準備針對不同需求的傳統產業提供輔導支持。

俞大㵢則表示，從ART到台美簽署「矽盛世」（PaxSilica）宣言，顯示雙方已形成共生夥伴關係。最高法院判決不影響雙邊科技與產業合作方向。不論關稅情勢如何發展，台灣爭取與主要競爭對手一致的稅率水準，已是一項成果。

至於台僑所需協助，徐佳青說，近年國際情勢多變，新法規頻繁調整，政府將彙整資訊、化繁為簡，並提供完整指引。同時，也將加快腳步增進人才培育，促進台美產業與學術交流。

