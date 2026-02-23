聽新聞
0:00 / 0:00

零關稅變卦 蝴蝶蘭業叫苦

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

過年前，賴政府才宣稱爭取到我國蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的百分之十五，提高台灣蘭花在美國市場的競爭優勢，過沒幾天就生變，蘭花業者表示，才剛慶祝蘭花銷美零關稅，如今的朝令夕改已讓業界完全摸不著頭緒。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，台美對等關稅談判在過年前才取得蝴蝶蘭輸美零關稅的成果，當業界都在為零關稅慶祝時，現在又來了一個全球進口關稅，而且稅率還是百分之十五，這已經不是影響單一產業的問題了，而是川普政府朝令夕改到超乎想像，蘭花業者現在對整個消息都很模糊，希望政府能盡快了解政策走向，業界全力配合。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，川普呲牙裂嘴地揮舞著對等關稅大棒，台美ART竟加入許多國際雙邊貿易協定絕無僅有的條文，例如恐嚇台灣若與美國所認定的不適格國家，即北韓、中國大陸、俄羅斯、伊朗等，簽署雙邊自由貿易協定或是優惠性經濟協定，美國得單方終止本協定並恢復對等關稅的課徵，根本是對台灣軟土深掘。

台美關稅 貿易協定 關稅談判 對等關稅

延伸閱讀

試圖闖入川普海湖莊園 20多歲男疑似攜帶霰彈槍…遭美國特勤局擊殺

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

相關新聞

關稅生變？張麗善要政府硬起來 張嘉郡期許不分黨派共找出路

美國關稅生變？美國聯邦最高法院判定對等關稅違法，對此雲林縣長張麗善認為未來是否重啟談判，政府要站在對等立場，不要過度妥協...

新聞眼／內外挑戰 賴總統能團結朝野抗川普意志？

馬年伊始，賴清德總統今將與五院院長茶敘，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。然而，這場茶敘不應只是形式主義或包藏政治角力，...

零關稅變卦 蝴蝶蘭業叫苦

過年前，賴政府才宣稱爭取到我國蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的百分之十五，提高台灣蘭花在美國市場的競爭優勢...

在野：台美協定送立院審議 會鬧笑話

美國總統川普拋出向各國開徵百分之十五進口關稅，立法院藍白黨團齊轟，政府應該說清楚台美對等貿易協定（ＡＲＴ）內容，並質疑協...

學者：維持關稅15%不疊加 恐需重談

美國聯邦最高法院裁定川普總統徵收關稅手段不合法，川普宣布加徵百分之十五的全球性關稅。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中...

局勢反轉…我輸美關稅優勢沒了 傳產重災區

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第一二二條款對部分進口產品課徵百分之十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。