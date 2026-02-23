零關稅變卦 蝴蝶蘭業叫苦

過年前，賴政府才宣稱爭取到我國蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的百分之十五，提高台灣蘭花在美國市場的競爭優勢，過沒幾天就生變，蘭花業者表示，才剛慶祝蘭花銷美零關稅，如今的朝令夕改已讓業界完全摸不著頭緒。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，台美對等關稅談判在過年前才取得蝴蝶蘭輸美零關稅的成果，當業界都在為零關稅慶祝時，現在又來了一個全球進口關稅，而且稅率還是百分之十五，這已經不是影響單一產業的問題了，而是川普政府朝令夕改到超乎想像，蘭花業者現在對整個消息都很模糊，希望政府能盡快了解政策走向，業界全力配合。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，川普呲牙裂嘴地揮舞著對等關稅大棒，台美ART竟加入許多國際雙邊貿易協定絕無僅有的條文，例如恐嚇台灣若與美國所認定的不適格國家，即北韓、中國大陸、俄羅斯、伊朗等，簽署雙邊自由貿易協定或是優惠性經濟協定，美國得單方終止本協定並恢復對等關稅的課徵，根本是對台灣軟土深掘。