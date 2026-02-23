新聞眼／內外挑戰 賴總統能團結朝野抗川普意志？

馬年伊始，賴清德總統今將與五院院長茶敘，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。然而，這場茶敘不應只是形式主義或包藏政治角力，畢竟對賴政府而言，外有美國關稅新風暴來襲，內有朝野僵局待解；如何真正團結國內，面對外部挑戰，考驗賴總統的政治格局與智慧。

美國最高法院判定川普總統對各國課徵對等關稅違法，川普在廿四小時內將對各國加徵百分之十五臨時性關稅。縱使川普關稅遭判違法，川普另採「貿易法」一二二條款應對，凸顯白宮手中仍有許多「武器」，得以貫徹「川普意志」。

台灣與美方原本簽訂的百分之十五「不疊加」稅率，相較多數國家，成果確實不差。不過，一旦當前稅率再「疊加」，將如同多數沒與美國簽訂ＦＴＡ的國家，甚至高於如韓、星等有簽訂ＦＴＡ的國家，我國的優勢自然也不再。

川普關稅「一日數變」，對台灣是福是禍尚難定論，就連主責談判的行政院副院長鄭麗君都坦言，台灣仍須密切關注美國政府的關稅政策動態，除了台美之間接下來的折衝，民進黨政府能否獲得在野黨的支持，也是重要關鍵。

朝野關係不睦、社會對立分歧嚴重，幾乎已是賴政府執政近兩年來的寫照。立法院新會期即將開議，除了台美對等貿易協定有新的難題，更有一點二五兆元國防特別預算條例、總預算案等朝野針鋒相對的「深水區」議案，需朝野化解。

賴總統與立法院長韓國瑜等五院院長的新春茶敘，雖未預設議題，但預料會觸及重大國政事項，賴總統、行政院長卓榮泰與韓國瑜間如何互動、各憲政機關能否提出具體解方，備受關注。

今天的茶敘或可視為賴總統遞出橄欖枝，但朝野能否和解，關鍵仍在主政者；若「賴卓體制」對抗姿態依舊，新的一年，政壇紛擾仍難畫下休止符。