局勢反轉…我輸美關稅優勢沒了 傳產重災區

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第一二二條款對部分進口產品課徵百分之十五關稅。多位學者都指出，傳統產業的競爭力恐顯著下降；中經院院長連賢明則說，台灣對美國有龐大的貿易順差，應為可能到來的三○一條款調查預作準備。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，根據「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」，達成對等關稅百分之十五不疊加的談判結果，但春節連假期間大逆轉，變成稅率百分之十五＋最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率，平均關稅來到十八點七八；但不同產業適用稅率不同，以工具機為例，原本是百分之十五，如今變成百分之十九點七。

劉大年說，談判團隊為了爭取對等關稅調降做出很多承諾，然而在川普祭出一二二條款後，當初政府宣稱的關稅優勢已經沒有了，如今統統打成平手。例如當初我方談到的對等關稅稅率低於越南等東協國家，如今稅率都是百分之十五疊加ＭＦＮ，受惠的只有南韓、新加坡、以色列等和美國簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的國家，可適用稅率百分之十五不疊加。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇也持相同看法，他表示，台灣由於缺乏ＦＴＡ，除半導體外，傳統產業相較於和美國簽署美墨加協定的墨西哥、加拿大競爭力將會顯著下降，另外，原本和日本、南韓拉平的稅率優勢也會因為附加稅而消失。

連賢明說，整個台美貿易協議包含兩個部分。一個是ＡＲＴ，包含開放市場及擴大採購，換取對等關稅百分之十五且不疊加；另一個是投資備忘錄（ＭＯＵ），包含民間投資美國兩千五百億美元、政府擔保兩千五百億美元，換取二三二條款最惠國待遇和雙邊投資合作。美國最高法院判決影響的是ＡＲＴ，應想辦法保留二三二條款最惠國待遇。

台灣去年對美順差近一千五百億美元，排名美國貿易第四大逆差國，連賢明說，三○一條款要成立真的不是太困難，台灣要準備好下一輪的三○一條款調查。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，川普援引的一二二條款只有五個月的效力，因對等關稅被判定違法，也讓外界認為政策不確定性升高，五個月之後會如何發展，目前沒有人能夠預測。他說，現階段傳產承受的關稅壓力高於半導體與科技產業，只是政府也不能過度反應。

行政院前副院長施俊吉則說，在此情況下，企業短期壓力仍在，但中長期仍須觀察美國政治與司法變化，審慎因應。畢竟一五○天後，美國將進入期中選舉階段，川普勢必將重心放在選戰與國內政治議題，未必有餘力再與國會展開延長條款的攻防戰。