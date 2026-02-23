美關稅新變局 中經院院長連賢明：重談台美協定是下策

美國關稅出現新變局，中經院院長連賢明昨（22）日表示，台灣應盡量想辦法保留232條款最惠國待遇，並預先為下一輪可能到來的301條款調查預作準備；他分析美國判決對台美貿易協定衝擊，認為「下策」是台灣因此決定重談台美協定。

連賢明分析，整個台美貿易協議包含兩個部分。一個是對等貿易協定，包含開放市場及擴大採購，換取對等關稅15%且不疊加；另一個是投資備忘錄（MOU），包含民間投資美國2,500億美元、政府擔保2,500億美元，換取232條款最惠國待遇和雙邊投資合作。

連賢明指出，美國最高法院判決只影響ART，不影響MOU。針對ART，他建議靜觀其變，川普應會很快針對協議做出調整。上策當然是「川老大」發善心，把原來稅率往下調 （如10%），台灣也順勢簽定新協議，但可能性不高；中策則是美方僅調整法律適用部分，但架構和稅率都不變，如此，協議仍對台灣有利。

下策是台灣因這個判決，決定重談ART或不簽署協議。川普還有301條款在等著台灣，以台美間鉅額貿易順差，301條款要成立沒有太大困難，到時候稅率要怎麼走，就看「川老大」一念之間，很多時候，過了這個橋，就沒有那個店。

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中示警，若美方選擇以臨時關稅15％加上既有稅率作為新的談判基準，台灣若希望回到「15％不疊加」的條件，勢必需要再次進入談判。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，川普新課徵的15%關稅，對於原先關稅就超過15%的中國大陸、印度、東協國家來說都是受惠者，日韓與台灣需重新評估如何因應，全球貿易混亂局面將進入延長賽。

台新新光金控（2887）首席經濟學家李鎮宇說，非232條款商品將適用MFN稅率加上122條短期關稅，原本台灣傳產可藉15%封頂關稅拉平與日韓稅率，並優於東南亞競爭者，但新制下優勢減弱。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超提醒，各國需留意川普即將啟動301調查，這也是何以日韓仍延續之前談判，繼續投資美國，就是怕後續其他條款再度來襲。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，台灣輸美產品逾八成涵蓋在232條款範圍，其中電子與伺服器等ICT產品占比高，對科技產業影響有限。