美關稅新變局 涉外人士：審慎應對301條款調查

經濟日報／ 記者黃婉婷邱琮皓／台北報導

美國關稅政策出現新變局，面對可能隨之而來的301條款調查，熟悉經貿談判的涉外人士指出，府院密切觀察未來經貿情勢，除確保現有優勢、及232最惠國待遇外，也將審慎應對301條款調查。

據了解，政院今（23）日將舉行新春團拜，也將召開跨部會會議，盤點關稅變局影響及推演因應策略。

台灣與美國在農曆年前達成對等貿易協定（ART），不過因美國最高法院判決對等關稅無效而出現新變數，美國總統川普手握貿易法301、232、122條款等工具，為貿易前景平添不確定性，專家示警，台灣應做好應對301條款調查的準備。

對於301條款後續應對，行政院、經貿談判辦公室昨日未有公開說法。據了解，政院已推演接下來的變局與相關應對，主要目標是確保依據台美對等貿易協定取得的相對優勢，及232最惠國待遇仍然有效，同時應對301調查。 

熟悉經貿談判的涉外人士指出，由於台美簽訂對等貿易協定，獲得15％不疊加的基礎關稅保證，也不必擔心122條款的臨時關稅及攸關晶片關稅的232調查，而301條款是針對「不公平貿易」，許多雙邊優惠可能因此暫停，甚至推翻協定，台美歷時十個月取得談判共識，有互信基礎，整體仍正面看待，後續應對不得不慎。

據了解，台美簽訂對等貿易協定前，我方已留意美方正逐步將許多貿易品項移往232條款調查，避免因「國際緊急經濟權力法」判決違法而失效；與美磋商時，我方也曾詢問，若法院判決對等關稅無效，協定成果能否確保，美方也給予正面態度。政院知情人士指出，儘管美國關稅政策有新變化，但232最惠國待遇不受判決影響。

