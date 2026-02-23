新春茶敘 賴總統會五院聚焦關稅

春節連假結束，賴清德總統今（23）日將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長舉行新春茶敘。由於美國總統川普21日宣布15％全球性關稅即刻生效，為台美關稅協定帶來不確定性，政府如何因應，預料將成今日總統與五院茶敘焦點。

針對美國調高全球性關稅至15％，總統府與行政院昨日無公開回應，政院人士表示，儘管美國關稅政策有新變化，但232最惠國待遇不受判決影響，政府將密切關注未來經貿情勢。

賴總統今日邀集五院茶敘，副總統蕭美琴將一同出席，全程採閉門方式進行。府方人士說，賴總統邀請五院院長齊聚總統府，以茶敘形式互道祝福，為新的一年揭開序幕，展現憲政機關之間的尊重與合作精神。

賴總統先前表示，茶敘並未設定特定議題，也沒有預設要談成什麼目標；期待大家能夠在茶敘之餘捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解。

立院人士表示，只要不涉及憲政層次的院際調解，府方以新春茶敘方式邀請，不設定特定議題的形式，韓國瑜都可配合。面對立法院總預算、軍購特別條例僵局，朝野各自沒台階也很難有實質進展，府方與五院院長能透過茶敘坐下來，不限議題地聊聊、提供建議，也可緩衝朝野緊張氣氛。

不過農曆年間，美國關稅政策出現轉折，尤其台美對等關稅協定是否受到影響，是否要暫緩送立法院審議，預料都將是茶敘焦點。

國民黨立委賴士葆表示，當務之急是美國關稅問題，川普剛公布的15％全球性關稅，對台灣究竟是維持剛談妥的15％關稅，還是疊加上去？外界急切想要了解；若要送審ＡＲＴ，賴總統也有必要跟韓國瑜認真懇切地談，把真正協議內容講清楚，以尋求國會支持。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，五院會商除協調過往產生的院際扞格，也能討論朝野有共識的優先法案及國防預算，並釐清川普新關稅政策對台灣的影響與應對。

民眾黨說，只要賴總統捐棄成見，好好跟在野黨啟動對話、真誠溝通，相信問題都會迎刃而解。