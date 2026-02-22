總統、五院今茶敘 川普全球15%關稅成焦點

春節連假結束，今天是第一個上班日，賴清德總統將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘；由於美國總統川普廿一日宣布，百分之十五的全球性關稅且即刻生效，對日前甫完成的台美關稅協定產生衝擊，政府如何因應，將成今天茶敘重點。

美國聯邦最高法院廿日判定川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅的手段不合法，川普當天宣布開徵百分之十全球性關稅後，廿一日再宣布，將稅率調高至百分之十五，且立即生效。

總統府與行政院昨天對此均無公開回應。政院知情人士指出，府院密切關注，無論關稅政策如何改變，都將確保目前取得的優勢及二三二最惠國待遇成果，並且應對「一九七四年貿易法」三○一條款調查；儘管美國關稅政策有新變化，但二三二最惠國待遇不受判決影響，即便未來調查項目增加，台美雙方仍將依據台美對等貿易協定（ＡＲＴ）協商優惠待遇。

據了解，台美簽訂對等貿易協定前，我方已留意美方正逐步將許多貿易品項移往「一九六二年貿易擴張法」二三二條款調查，避免因「國際緊急經濟權力法」被判違法而失效；與美磋商時，我方就曾詢問美國最高法院若判決依據ＩＥＥＰＡ課徵的對等關稅無效，協定成果能否確保，美方也給予正面態度。

今天上午的賴總統與五院院長茶敘，副總統蕭美琴將一同出席，全程將採閉門方式。賴總統先前表示，茶敘未設議題，期待大家能夠捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題迎刃而解。立院人士表示，只要不涉憲政層次的院際調解，府方以茶敘方式邀請，不設定特定議題的形式，韓國瑜都可配合。

不過，春節連假前，賴政府剛舉行記者會「宣揚」台美關稅協定等成果，連假期間就生變，預料將是今天茶敘重點話題。國民黨立委賴士葆說，當務之急就是美國關稅問題，對台灣究竟是維持剛談妥的百分之十五關稅，還是疊加上去？外界急切想要了解；若要送審ＡＲＴ，賴總統也有必要跟韓國瑜認真懇切地談，把真正協議內容講清楚，以尋求國會支持。五院茶敘是否變「五對一」的「鴻門宴」？全在賴總統一念之間。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，與其用閉門茶敘的非正式談話，不如正視行政團隊拒絕依法編列預算、不副署立法院三讀通過的法律案，還有對美軍購、關稅談判等不公開透明的黑箱作業問題，想要私下喬、搓湯圓大可不必。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，五院會商除了協調院際扞格，也能討論朝野有共識的優先法案及國防預算，並釐清川普新關稅政策對台灣的影響與應對。