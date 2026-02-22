快訊

紅包放大術！最新一波國銀新台幣高利存款 年利率衝15%

聽新聞
0:00 / 0:00

總統、五院今茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷鄭媁李成蔭林銘翰／台北報導
賴清德總統23日與五院院長茶敘。圖為去年1月16日，立法院長韓國瑜（左）將率團赴美、出席美國總統川普就職典禮，賴總統（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供
賴清德總統23日與五院院長茶敘。圖為去年1月16日，立法院長韓國瑜（左）將率團赴美、出席美國總統川普就職典禮，賴總統（右）邀請到總統府喝咖啡。圖／總統府提供

春節連假結束，今天是第一個上班日，賴清德總統將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘；由於美國總統川普廿一日宣布，百分之十五的全球性關稅且即刻生效，對日前甫完成的台美關稅協定產生衝擊，政府如何因應，將成今天茶敘重點。

美國聯邦最高法院廿日判定川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅的手段不合法，川普當天宣布開徵百分之十全球性關稅後，廿一日再宣布，將稅率調高至百分之十五，且立即生效。

總統府與行政院昨天對此均無公開回應。政院知情人士指出，府院密切關注，無論關稅政策如何改變，都將確保目前取得的優勢及二三二最惠國待遇成果，並且應對「一九七四年貿易法」三○一條款調查；儘管美國關稅政策有新變化，但二三二最惠國待遇不受判決影響，即便未來調查項目增加，台美雙方仍將依據台美對等貿易協定（ＡＲＴ）協商優惠待遇。

據了解，台美簽訂對等貿易協定前，我方已留意美方正逐步將許多貿易品項移往「一九六二年貿易擴張法」二三二條款調查，避免因「國際緊急經濟權力法」被判違法而失效；與美磋商時，我方就曾詢問美國最高法院若判決依據ＩＥＥＰＡ課徵的對等關稅無效，協定成果能否確保，美方也給予正面態度。

今天上午的賴總統與五院院長茶敘，副總統蕭美琴將一同出席，全程將採閉門方式。賴總統先前表示，茶敘未設議題，期待大家能夠捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題迎刃而解。立院人士表示，只要不涉憲政層次的院際調解，府方以茶敘方式邀請，不設定特定議題的形式，韓國瑜都可配合。

不過，春節連假前，賴政府剛舉行記者會「宣揚」台美關稅協定等成果，連假期間就生變，預料將是今天茶敘重點話題。國民黨立委賴士葆說，當務之急就是美國關稅問題，對台灣究竟是維持剛談妥的百分之十五關稅，還是疊加上去？外界急切想要了解；若要送審ＡＲＴ，賴總統也有必要跟韓國瑜認真懇切地談，把真正協議內容講清楚，以尋求國會支持。五院茶敘是否變「五對一」的「鴻門宴」？全在賴總統一念之間。

民眾黨團幹事長邱慧洳說，與其用閉門茶敘的非正式談話，不如正視行政團隊拒絕依法編列預算、不副署立法院三讀通過的法律案，還有對美軍購、關稅談判等不公開透明的黑箱作業問題，想要私下喬、搓湯圓大可不必。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，五院會商除了協調院際扞格，也能討論朝野有共識的優先法案及國防預算，並釐清川普新關稅政策對台灣的影響與應對。

台美關稅 美國最高法院 韓國瑜 川普

延伸閱讀

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

相關新聞

關稅生變？張麗善要政府硬起來 張嘉郡期許不分黨派共找出路

美國關稅生變？美國聯邦最高法院判定對等關稅違法，對此雲林縣長張麗善認為未來是否重啟談判，政府要站在對等立場，不要過度妥協...

總統、五院今茶敘 川普全球15%關稅成焦點

春節連假結束，今天是第一個上班日，賴清德總統將在總統府大禮堂與立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘；由於美國總統川普廿一日宣...

大法官影響關稅有限 學者籲暫緩審台美貿易協定

針對美方因應大法官判決，近期頻頻調整關稅稅率，綠委陳冠廷22日受訪時呼籲國會應儘速通過台美貿易協定（ART），確保我國權益不變；藍前駐美副代表黃裕鈞則認為...

關稅大轉彎！台美貿易協議生變 連賢明示警「下策恐重談或不簽署」

美國關稅出現新變局，中經院院長連賢明22日在臉書發文，分析美國判決對台美貿易協定的衝擊，並分析上、中、下策，他認為，下策...

川普關稅政策多變 陳冠廷：ART價值未減損、應加速國會審議

美國最高法院裁定川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的對等關稅違法，川普改依1974年貿易法第122條款對全...

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

美國加徵關稅措施對台灣經貿環境造成衝擊，民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同前立委張啓楷，前往嘉義市宮廟參拜並發放紅包。針對美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。