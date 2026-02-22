大法官影響關稅有限 學者籲暫緩審台美貿易協定

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對美方因應大法官判決，近期頻頻調整關稅稅率，綠委陳冠廷22日受訪時呼籲國會應儘速通過台美貿易協定（ART），確保我國權益不變；藍前駐美副代表黃裕鈞則認為，政府應強化對232與301調查的即時監測、建立對美關稅風險預警機制；但學者嚴震生受訪時建議，美國近來政治事件多，建議暫緩審議ART，認為藥品與肉類應有爭取談判空間。

美國聯邦最高法院大法官推翻政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅，引發美國總統川普大為不滿，20日宣布利用其他法源加徵為期150天的10%全球關稅，21日再加碼為15%，引發全球討論。我國則因近日與美國完成投資MOU與台美對等貿易協定（ART）談判，關稅政策變動也會是年後朝野爭論的重點。

可暫緩審定協議

對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪分析，美國憲法規定國會有權徵稅，而關稅（Tariff）也是「稅」（Tax），因此行政部門課徵關稅需要國會同意，不可作為外交的工具，而川普當時已經預料首席大法官、保守派的羅伯茲會跑票，但他提名的3位大法官也有2位跑票，這讓他在記者會顯得很生氣。

「川普可用工具會愈來愈有限！」嚴震生認為，川普目前雖引用122條款課徵15%關稅，但隨著相關司法判決進行，他手上的工具會愈來愈少，且國會已經反對他對加拿大課稅，共和黨未來在關稅表決中應該還會有人跑票，加上期中選舉將至，可以再觀察美國的政治動態。

嚴震生指出，雖然關稅之前一樣是15%，但因各國都有答應對美投資等額外條件，這些很難再收回下，他建議國會可以暫緩（不是不通過）審議ART，隨著美國各黨將進行初選，美國就業與通膨數據不佳，且川普將訪問中國，還要跟中國國家主席習近平討論對台軍購（違反六項保證）下，在藥品與肉類等面向或許有再談判的空間。

確保關稅不疊加

民進黨立委陳冠廷受訪時表示，外界關注此次判決是否削弱ART的效力，但ART涵蓋的第232條款半導體優惠待遇、建廠配額免稅及2072項產品豁免清單，均屬獨立於IEEPA的制度性安排，並未因判決而受到影響。

「ART為台灣建立了一道跨法律工具的結構性防禦架構，其中第232條國安關稅項下的半導體特殊待遇，是台灣在全球供應鏈中獨有的戰略資產。」陳冠廷強調，這項設計的價值，正是在法律環境劇烈變動時才真正彰顯。針對是否應重新談判的問題，陳冠廷明確表示，此刻的最佳策略是穩定推進既有協定的落實。

他建議行政團隊以「技術性法律銜接」為方向，與美國貿易代表署（USTR）進行磋商，確保ART中「15%關稅上限與不疊加原則」在第122條款過渡期及未來可能啟動的第301條款框架下持續有效，讓台灣擁有不受單一法律工具變動影響的長期保護機制，同時呼籲立法院應加速ART的審議程序，為日後面對任何關稅框架調整提供堅實的法律後盾。

建立政治風險預警

國民黨前駐美副代表黃裕鈞則分析，最高法院的判決表面上是對行政權重要制衡，但實質效果可能沒那麼大，因為美國總統的關稅工具箱很多，IEEPA被封，但232、301、201、338都還在，且法律基礎更紮實、程序更完整。此外，122條款等於提供了「戰術緩衝期」，150天足以讓行政部門鋪陳新的調查與法律路徑。

黃裕鈞建議政府，強化對232與301調查的即時監測，特別是半導體、ICT、藥品與關鍵零組件；建立對美關稅風險預警機制，不要只看法條，更要看政治時程（選舉與國安議題等）；加速供應鏈「雙軌化」，美國市場與非美市場要有不同風險配置，同時深化與美方的產業安全對話，把台灣定位成「降低美國風險」的解方。

