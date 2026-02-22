快訊

川普把稅率從10%增至15% 專家認為對台灣產生兩大影響

系統遭入侵 顧客資料疑外洩 圓山飯店：已啟動調查

春節收假日「國道上午8事故」釀回堵 下午壅塞路段曝光

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
川普加徵15%關稅引發變局，張啓楷（左二）呼籲立法院對美協定應先「停看聽」。記者李宗祐／攝影
川普加徵15%關稅引發變局，張啓楷（左二）呼籲立法院對美協定應先「停看聽」。記者李宗祐／攝影

美國加徵關稅措施對台灣經貿環境造成衝擊，民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同前立委張啓楷，前往嘉義市宮廟參拜並發放紅包。針對美國關稅議題，柯文哲表示，這對台灣一定會造成重大影響。張啓楷表示，目前美國加徵關稅至15%，台灣應與日、韓及歐盟同步採取「停、看、聽」策略，呼籲立法院暫停審查相關貿易協定。

張啓楷表示，美國總統川普引用1974年貿易法，對全球各國緊急加徵關稅，雖然美國最高法院判定部分措施違憲，認為關稅權力屬於國會而非總統，但情勢仍在發展中。這段期間對台灣企業可能有利，甚至涉及1750億美元的退稅，但更重要的是先觀察國際局勢。他指出，目前送往立法院審核的協定基礎已經改變，若貿然通過，將對台灣產業產生巨大衝擊。

張啓楷指出，協定內容涉及「深水區」問題，包括美國汽車關稅調降，以及美國牛內臟等農產品進口。這些項目若在形勢不明朗時進來，對台灣衝擊會比較大。他建議政府應讓企業了解最新的布局狀況，立法院也應等到美國態勢非常清楚後，再重新啟動協定審查，以確保國家與產業利益。

台美關稅 張啓楷 柯文哲

延伸閱讀

備戰2026嘉義市長 柯文哲張啓楷翁壽良同框展現合作氛圍

柯文哲談台中市長選舉藍白合條件 何欣純這樣回應

初五強攻台中4大選區 柯文哲同框蔡壁如挺小草女神：西屯需要換新人

2026大選台中藍白合？柯文哲今合體廖了以 等藍營整合完再談

相關新聞

川普加徵15％全球關稅 國民黨團：賴政府把關稅帳本算清楚

今天是大年初六開市，不過美國於昨晚公布15%全球性關稅，引發業界憂心。國民黨立法院黨團質疑，國家的關稅帳本讓大家看不太懂...

關稅生變？張麗善要政府硬起來 張嘉郡期許不分黨派共找出路

美國關稅生變？美國聯邦最高法院判定對等關稅違法，對此雲林縣長張麗善認為未來是否重啟談判，政府要站在對等立場，不要過度妥協...

美再加15%關稅沈政男直言川普嘴砲破功 台灣卻為產業外移埋單

美國最高法院裁定川普總統援引的IEPA緊急經濟權力法案違法，震撼其關稅政策基礎。醫師沈政男今天表示，這等同川普關稅「核心...

美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

美國加徵關稅措施對台灣經貿環境造成衝擊，民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同前立委張啓楷，前往嘉義市宮廟參拜並發放紅包。針對美...

賴總統新春開工將邀五院茶敘 賴士葆：美國關稅是當務之急

賴清德總統將於新春後上班日邀集五院茶敘，國民黨立委賴士葆認為，當務之急就是美國關稅問題，美國公布的15％全球性關稅對台灣...

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，引發美國總統川普不滿，關稅幅度多變。立法院副院長江...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。