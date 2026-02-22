美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」
美國加徵關稅措施對台灣經貿環境造成衝擊，民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同前立委張啓楷，前往嘉義市宮廟參拜並發放紅包。針對美國關稅議題，柯文哲表示，這對台灣一定會造成重大影響。張啓楷表示，目前美國加徵關稅至15%，台灣應與日、韓及歐盟同步採取「停、看、聽」策略，呼籲立法院暫停審查相關貿易協定。
張啓楷表示，美國總統川普引用1974年貿易法，對全球各國緊急加徵關稅，雖然美國最高法院判定部分措施違憲，認為關稅權力屬於國會而非總統，但情勢仍在發展中。這段期間對台灣企業可能有利，甚至涉及1750億美元的退稅，但更重要的是先觀察國際局勢。他指出，目前送往立法院審核的協定基礎已經改變，若貿然通過，將對台灣產業產生巨大衝擊。
張啓楷指出，協定內容涉及「深水區」問題，包括美國汽車關稅調降，以及美國牛內臟等農產品進口。這些項目若在形勢不明朗時進來，對台灣衝擊會比較大。他建議政府應讓企業了解最新的布局狀況，立法院也應等到美國態勢非常清楚後，再重新啟動協定審查，以確保國家與產業利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。