美關稅衝擊台灣經貿 張啓楷偕柯文哲嘉義參拜籲政府「停看聽」

美國加徵關稅措施對台灣經貿環境造成衝擊，民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同前立委張啓楷，前往嘉義市宮廟參拜並發放紅包。針對美國關稅議題，柯文哲表示，這對台灣一定會造成重大影響。張啓楷表示，目前美國加徵關稅至15%，台灣應與日、韓及歐盟同步採取「停、看、聽」策略，呼籲立法院暫停審查相關貿易協定。

張啓楷表示，美國總統川普引用1974年貿易法，對全球各國緊急加徵關稅，雖然美國最高法院判定部分措施違憲，認為關稅權力屬於國會而非總統，但情勢仍在發展中。這段期間對台灣企業可能有利，甚至涉及1750億美元的退稅，但更重要的是先觀察國際局勢。他指出，目前送往立法院審核的協定基礎已經改變，若貿然通過，將對台灣產業產生巨大衝擊。

張啓楷指出，協定內容涉及「深水區」問題，包括美國汽車關稅調降，以及美國牛內臟等農產品進口。這些項目若在形勢不明朗時進來，對台灣衝擊會比較大。他建議政府應讓企業了解最新的布局狀況，立法院也應等到美國態勢非常清楚後，再重新啟動協定審查，以確保國家與產業利益。