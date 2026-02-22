關稅生變？張麗善要政府硬起來 張嘉郡期許不分黨派共找出路

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善針對關稅可能生變，強調如果重啟談判，政府要硬起來保護產和農業。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善針對關稅可能生變，強調如果重啟談判，政府要硬起來保護產和農業。記者蔡維斌／攝影

美國關稅生變？美國聯邦最高法院判定對等關稅違法，對此雲林縣長張麗善認為未來是否重啟談判，政府要站在對等立場，不要過度妥協也不要犧牲，來確保我國的政治權利，此時政府要硬起來。立委張嘉郡則強調後天立院開議，大家應要不分黨派整合意見落實談判方向。

張麗善指出，尊重司法是民主法治國家最應該要遵守的，美國聯邦法院做出的判決，也給台灣一個重要的訊息和思考方向，面對現在對等關稅被否決後，未來是否能夠重新談判，及如何保障台灣產業競爭與相關食安措施，期待政府提出對全民最有利的對策來執行。 且要在對等談判的空間，確保我方的政治權利，不要過度妥協，也不要過度犧牲，此時台灣政府應要硬起來。

張嘉郡則指出，雖聯邦法院做出這樣判決，但川普總統仍有其他手段可再執行關稅，所以未來如何保障我產業和農業十分重要，關稅談了一年大家都很辛苦，後天立院就要開議，她期待大家不分黨派整合意見，中央更要沈著以對，為未來找出一個方向落實於關稅問題，降低對農業影響且照顧各產業。

台美關稅 張麗善 張嘉郡 川普

