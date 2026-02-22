賴總統新春開工將邀五院茶敘 賴士葆：美國關稅是當務之急
賴清德總統將於新春後上班日邀集五院茶敘，國民黨立委賴士葆認為，當務之急就是美國關稅問題，美國公布的15％全球性關稅對台灣究竟是維持剛談妥的15%關稅還是要疊加？五院茶敘是否變「鴻門宴」，全在賴總統一念之間，應開誠布公，展現誠意；若要送審ART，就要跟立法院說清楚，以尋求國會支持。
賴總統於除夕赴宮廟參拜時曾說，春節過後第一天上班日就會，邀請五院到總統府茶敘，並沒有設定議題，也沒有要設定談到什麼目標，就是茶敘。隨春節連假即將結束，明天就是春節後的第一個上班日，各界也關注開會時程及內容。
賴士葆認為，五院中有四院已經全面「內閣化」，事實上需要對話的僅有一個院，就是立法院，這此情況是「四對一」，再加上賴總統就是「五對一」；這樣的茶敘是否會變成「鴻門宴」？全在賴總統的一念之間，一切應該開誠布公，展現誠意。
賴士葆指出，現在碰上美國總統川普加徵15％全球性關稅，國際局勢有這麼大的變化，勢必要來跟國會好好談談，因為大家需要了解美國的全球性關稅究竟是重新計算，還是在既有基礎上疊加？台美好不容易談出對等貿易協定(ART)，現在局勢下是否要重新調整，賴總統有必要跟立法院長韓國瑜認真、懇切地談，以尋求國會支持，應把真正協議內容、對等關稅內容通通講清楚。
賴士葆憂心，目前台美ART談出15％關稅，若是疊加就會變成30%，到底是哪一種情況？且台灣現在有些商品出口到美國是不到15%關稅，那是不是未來變成15%，還是直接疊加？這是問題都仍待說清楚。當然國政有很多議題，軍購特別條例草案也許會談到一些，國民黨從來不反對軍購；目前當務之急還是美國關稅議題，賴總統於五院茶敘應跟韓國瑜說清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。