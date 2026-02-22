川普加徵15％全球關稅 國民黨團：賴政府把關稅帳本算清楚

今天是大年初六開市，不過美國於昨晚公布15%全球性關稅，引發業界憂心。國民黨立法院黨團質疑，國家的關稅帳本讓大家看不太懂，面對美國關稅衝擊，賴清德總統建立的「國家經濟戰略指導機制」運作到哪？台美關稅是否重新談判，企業風險又如何管理？賴政府應說清楚。

國民黨團書記長林沛洋表示，大年初六是開市的好日子，也是盤點收支、重新算帳的好時機；不過國家關稅帳本卻讓不少人「看不太懂」。美國總統川普不確定性太高，賴總統是否已做好準備？政府曾經高調宣傳的成果，似乎在現實運作中成為「不定時炸彈」，政策紅利究竟在哪？應把關稅帳本算清楚。

國民黨團提出三大質疑，第一，國家經濟戰略指導機制運作到哪？賴總統於台美關稅協議簽訂後成立「國家經濟戰略指導小組」，並親任召集人，那應說清對美關稅現況？小組及國安會是否召開會議討論過？何時向社會正式說明政策方向？國人期待看到的是運作及進度，而不只是架構。

第二，美國原有承諾與新現實有落差，是否重新談判？先前承諾的5000億美元投資是否需要重新評估？協議中列入的GDP 3%年度支出（約新台幣9500億元）是否調整？另行規畫約新台幣2.67兆元採購是否有下修空間？當基，準條件改變，談判內容是否也應同步調整？

第三，出口旺季將至，企業風險如何管理？台灣出口美國旺季集中於下半年，尤其8月至11月為關鍵採購期，美國多項貿易條款可能隨時調整，包括232、201、301、122、338等機制，對出口業者形成高度不確定。