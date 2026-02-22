美再加15%關稅沈政男直言川普嘴砲破功 台灣卻為產業外移埋單

美國最高法院裁定川普總統援引的IEPA緊急經濟權力法案違法，震撼其關稅政策基礎。醫師沈政男今天表示，這等同川普關稅「核心武器被拆解」，不僅重挫美國施壓能力，也讓過去數月各國配合談判的成果歸零，台灣下一步不宜再被關稅數字牽著走。

沈政男指出，IEPA遭判違法後，川普隨即宣布對全球加徵臨時關稅，稅率從10%上調至15%，並改以美國貿易法第122條作為依據。但該法條最高僅能課徵15%，期限約125至150天，若要延長仍須國會同意，實務上難度不低，與IEPA相比「好用程度差很多」。

他進一步分析，川普理論上仍可動用貿易法301條或232條，但前者需證明危及國家安全並完成長時間調查，後者同樣程序繁複，最快也要近一年。這也是川普第一任期後期轉而動用IEPA的原因，如今IEPA失效，關稅手段明顯受限。

沈政男認為，從經濟效果來看，川普關稅忙了8至9個月，累計稅收約2600億美元，僅占美國政府稅收約5%、GDP約1%，對整體經濟影響有限，反而因成本轉嫁，推升消費物價，拖累民眾經濟滿意度。他直言，關稅更多是政治操作，「本質是華麗的嘴砲」。

在圍堵中國方面，沈政男也直指政策失敗。雖然中國對美順差下滑近1000億美元，但其他國家補上缺口，使中國整體貿易順差仍創新高，顯示關稅並未改變全球貿易結構。

沈政男說，國內過度聚焦傳統產業關稅並非重點，因僅占台灣輸美比重約25%。真正關鍵在半導體與台積電是否被迫大規模赴美設廠。他認為，即便美方未來動用232條款對晶片課以高關稅，最終多半仍轉嫁給美國消費者，對美國自身經濟傷害更大。

沈政男並批評賴清德政府過度強調關稅數字變化，卻忽略長期代價，包括對美巨額投資、產業外移及相關政策承諾。他形容相關作法形同「喪權辱國」，以短期關稅利益交換長期國力損耗，是否符合台灣整體利益。

他建議，面對川普反覆多變的關稅言論，台灣應「一動不如一靜」，不必隨之起舞，應觀察美中高層互動後再因應。若未來重新談判，應破除傳產關稅迷思，必要時以補貼因應，並將談判核心放在「守住台積電」，避免護國神山過度外移，才是真正的談判成功。