美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變
美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，引發美國總統川普不滿，關稅幅度多變。立法院副院長江啟臣今受訪表示，川普2.0時代「關稅是武器，交易才是目的」，整體情勢變化快速，但川普試圖改變貿易不平衡、追求對美國有利的貿易平衡目標並未改變。
江啟臣指出，從去年4月傳出32%，之後降為10%，到8月變為20%，今年1月再傳出15%，前天變成10%，昨天深夜又調整為15%，整個情勢變化相當快速，不過有一件事始終不變，就是川普試圖透過所有可用方法，改變貿易不平衡狀態，或達到對美國有利的貿易平衡。
江啟臣分析，未來雖然川普可能無法繼續運用IEEPA（國際緊急經濟權力法）行使權力，但仍可透過貿易法及貿易擴展法等工具作為手段，因此可預見短期內相關爭議仍會持續糾纏。
他表示，川普會用盡所有可能的權利與工具，達到其政策目的，對台灣而言，必須隨時做好因應準備，也希望政府能夠掌握局勢、妥善規畫，尤其要為產業預作準備，短期固然要應對衝擊，但中長期仍須回歸產業升級與競爭力提升
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。