美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，引發美國總統川普不滿，關稅幅度多變。立法院副院長江啟臣今受訪表示，川普2.0時代「關稅是武器，交易才是目的」，整體情勢變化快速，但川普試圖改變貿易不平衡、追求對美國有利的貿易平衡目標並未改變。

江啟臣指出，從去年4月傳出32%，之後降為10%，到8月變為20%，今年1月再傳出15%，前天變成10%，昨天深夜又調整為15%，整個情勢變化相當快速，不過有一件事始終不變，就是川普試圖透過所有可用方法，改變貿易不平衡狀態，或達到對美國有利的貿易平衡。

江啟臣分析，未來雖然川普可能無法繼續運用IEEPA（國際緊急經濟權力法）行使權力，但仍可透過貿易法及貿易擴展法等工具作為手段，因此可預見短期內相關爭議仍會持續糾纏。

他表示，川普會用盡所有可能的權利與工具，達到其政策目的，對台灣而言，必須隨時做好因應準備，也希望政府能夠掌握局勢、妥善規畫，尤其要為產業預作準備，短期固然要應對衝擊，但中長期仍須回歸產業升級與競爭力提升