美對台關稅15% 蔡其昌、何欣純喊話：立院不分朝野應盡速通過

美國總統川普昨天表示，「全球關稅」的水準將從原先的10%調高至15%，且「立即生效」。對此，已宣布競爭民進黨立院下屆總召的蔡其昌以及民進黨下屆台中市長參選人何欣純上午都表示，希望立法院在接下來這個會期能夠趕快通過原先已經談定的談判協議，蔡其昌並說，「哪一個版本對台灣最有利，行政院就以哪一個方向來進行」

蔡其昌上午以中職會長身分到台中市水安宮發送「歐告搖搖馬」小紅包，水安宮一早即出現排隊長龍，還有民眾昨天傍晚就到現場排隊，在廣場上守了一夜。包括何欣純、內政部次長張廖萬堅和幾位市議員參選人和中華職棒富邦悍將啦啦隊「檸檬」等都到場。

蔡其昌說，什麼事情都要做萬全的準備，行政院副院長鄭麗君所領導的談判團隊已經跟美國簽訂相關的協議，這個協議以15 %來講，已經是最好的條件，所以在條件最好的情況之下，對企業最好、出口最有利，就要請立法院先來通過，行政院也會做最好的判斷。也就是，我們都準備好了，哪一個版本對台灣最有利，行政院就以哪一個方向來進行。

他說，如果以最新公布的15 %來看的話，之前簽訂的關稅就顯得很有利，未來不管怎麼疊加，這個15 %對台灣就是最有利的，所以行政院對台灣和企業最有利的方式來做判斷，哪一個最有利就送哪一個。如果協議的15 %最有利，那就要趕快送立法院立法院，就應該不分朝野，支持中小企業和台中的機械業。