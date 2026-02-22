影／台美關稅又生變 柯志恩籲政府不能「報喜不報憂」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩今早在前金區萬興宮發放新春小紅包，針對台美關稅又有新變化發表意見，希望政府不能只是報喜不報憂。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今早在高雄萬興宮發送新春小紅包，針對美國川普總統又宣布新關稅政策，柯志恩表示，半導體與鋼鋁業有受到一些保障，但政府對於其他產業衝擊及未來要如何因應，不能只是報喜不報憂，政府應該要跟全民說清楚，大家共同面對未來產業衝擊。

農曆春節期間，美國最高法院裁定川普總統去年實施廣泛的全球性關稅無效，川普隨即宣布將改用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅，還將發布全新且符合法律規範的關稅。

柯志恩指出，這不是台灣個人問題，而是全世界需要面對的緊急挑戰，台灣與美國貿易順差高達1500億元、創歷史新高，年前簽訂與年後包括對等關稅協議ART及所謂投資MOU，到底未來會是如何，政府應該跟全民說清楚，「讓我們共同面對未來產業衝擊」。

柯志恩說，她慶幸目前232條款，對於關切的半導體與鋼鋁業有受到一些保障，但對於其他產業衝擊及政府到底要如何因應，不能只是報喜不報憂，不管朝野各黨派都一起好好關注這個問題，希望年後大會透過很好的審查，檢視因應策略到底如何。

