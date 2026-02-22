川普加徵15％全球關稅 學者示警：台灣恐需再次談判

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普徵收關稅的手段不合法，川普隨後宣布加徵為期150天的10%全球性關稅，而不到24小時，川普又宣布，稅率增至15%。旅美學者翁履中表示，對台灣而言，情勢確實較為被動。若美方選擇以臨時關稅15%加上既有稅率作為新的談判基準，台灣若希望回到「15%不疊加」的條件，就勢必需要再次進入談判。

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中在臉書指出，川普時代的特色之一，就是政治決策節奏可以快到讓人幾乎來不及消化。最高法院才對IEEPA的適用踩下煞車，白宮隨即改以「貿易法」122條應對，甚至在短短24小時內，把臨時關稅從10%提高到15%。這樣的速度，不是情緒性的反擊，而更像是經過計算後所釋放的政治訊號。

翁履中說，必須釐清的是，15%並非隨意喊價，而是122條所允許的法定上限。當行政部門把法律授權用到極限，本身就是一種談判姿態。最高法院限制的是IEEPA的法律基礎，而不是總統運用其他貿易工具的能力。換句話說，對各國而言，與美國進行經貿往來前，仍然必須面對關稅談判這一關，壓力並沒有因司法裁決而消失。

第二個值得注意的層面，翁履中指出，臨時關稅調高導致現有的協議出現變數。若15%的臨時關稅與原有稅率並存，實際負擔可能高於部分既有協議所談定的條件。這等於提醒所有已簽署協議的國家，協議並非不可動搖的保證，而是只有在願意配合美國，讓川普政府滿意的條件下才有的結果。說白了，就是這150天，誰不聽話，誰的協議就可能要重來。

翁履中表示，對台灣而言，情勢確實較為被動。若美方願意維持既有安排，使15%成為不再疊加的最終稅率，台灣尚可維持現況；但若美方選擇以臨時關稅15%加上既有稅率作為新的談判基準，那麼台灣若希望回到「15%不疊加」的條件，就勢必需要再次進入談判。坦白說，在目前的台美互動結構下，執政團隊可以運用的籌碼相對有限。

「這種限制來自結構現實。」翁履中說，台灣對美出口依存度高，關鍵產業與美國供應鏈高度連動，國防安全亦仰賴美方支持，使雙邊關係呈現高度不對稱。在這樣的架構下，談判空間自然有限。這不是悲觀，而是國際政治的基本條件。也正因如此，政府更需要讓社會理解，對美關稅談判從來不是輕鬆交易，很多時候在談判桌上必須付出的，可能多於能夠公開強調的收穫。

翁履中表示，因此，比起過度放大「談判成功」的政治敘事，更重要的是在政治語言之外，務實思考如何在不對稱關係中降低風險、減少衝擊、穩定產業預期。包括產業布局的分散、市場多元化、供應鏈韌性的強化，以及在對美合作中爭取更制度化、可預期的保障，才是真正守護台灣長期利益的關鍵。

翁履中說，川普是在用行動告訴全世界：如果你以為最高法院可以真正限制美國總統的政策方向，恐怕把制度的制衡效果想得過於單純。制度會設下邊界，但權力往往會在邊界之內尋找新的出口。臨時關稅提高到15%，正是這個出口的展現。川普要讓世界看到，他如何在制度框架內重新調整工具、延續政策目標。想擋住川普，關鍵不在情緒批評，而在實力與籌碼。否則，他的回應會是：Try Me!