在野喊話重啟關稅談判 王定宇：台灣真要跟川普翻臉不認帳？

隨著美國最高法院判定總統川普對等關稅違法，川普再宣布將原本計畫實施的10%全球關稅調升至15%。民進黨立委王定宇指出，台灣談判成果不受判決影響，日韓等多數國家也已表態協議會履約生效執行，不會重啟談判，他喊話在野不應將關稅協議當作政黨鬥爭議題，「台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意」。

美國最高法院裁定「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普當天隨即簽署公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。短短不到一天，他今天又發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布「全新且符合法律規範的關稅」。

王定宇指出，這二天有群人造謠攻擊說「台灣急著第一個跟美國簽關稅協議」，幾乎同一群人從去年8月就不斷攻擊「別國已經簽完，台灣為什麼那麼慢？」

王定宇解釋，事實台灣是談的比別國慢一點，而慢的原因是台灣政府連同232條款豁免一併談，台灣屬於適用232條款已調查或正在調查中項目，占台灣輸美金額76％，談判團隊談成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，對台灣經貿是國際公認的大利多，而這個成果不會受美國最高法院這次判決影響，台灣是全球領先取得232最惠國優勢的國家。

王提及，一覺醒來，川普在社群平台「真實社群」再次宣布，依據1974年「貿易法」122條款向全球各國課徵15％臨時進口關稅，「還在拿10%攻擊談判結果的，睡醒了嗎？」，台灣當然要審慎因應這些局勢變化，觀察競爭對手國的反應也是一種方式，日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行，不會重啟談判。

王定宇強調，關稅協議影響台灣經貿和千萬勞工甚鉅，如果聽一些趙老、翁上人之流的人說的「拉倒不算、重啟談判」，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意。此時急著對內將關稅議題當作政黨惡鬥的題目，對外形塑疑美論，台灣將會受害，全世界感到欣慰快樂的只有中華人民共和國。

他說，政府應確保談判結果對台灣最有利，國會也應儘速通過相關協議，讓台灣取得232最惠國待遇及相關關稅不疊加，確保產業界提高全球競爭力，才是對台灣有益的做法。