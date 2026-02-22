快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌回應關稅議題，強調應詳讀協定文本，並把握時機與美方重新協商。記者張策／攝影
針對美國總統川普關稅政策及台美貿易協定後續發展，民眾黨主席黃國昌今在蘆洲保和宮拜廟前受訪時表示，討論相關議題前，社會各界應回到協定文本本身，理性檢視其法律基礎與內容架構，而非在未詳讀文件的情況下進行評論。

黃國昌指出，台美貿易協定屬正式法律文件，在討論經貿協議時，必須以文本為依據。他認為，若連法律文件本身都未詳讀就高談闊論，恐怕失真，也無法觸及問題核心。

他進一步說明，目前台美貿易協定文本的重要基礎，是川普總統所頒布的行政命令，但該行政命令已遭美國聯邦最高法院宣告違法。在此情況下，協定文本的法律基礎已出現重大變化，勢必無法「一字不動」送交立法院審議。

黃國昌指出，立法院對協定審議原則上僅能選擇同意或不同意，若文本的核心依據已被宣告違法，卻仍以既有版本送審，將形成制度上的矛盾，甚至鬧出「很大的笑話」。

因此，他呼籲政府應把握這個時機，重新檢視台美貿易協定內容。他也提到，過去談判過程存在不透明問題，許多產業、勞工與農民的意見未能即時反映在文本之中。如今既然法律基礎出現變動，正是重新盤點條文、與美方針對文本內容進行調整與協商的契機。

黃國昌強調，唯有在法律基礎清楚、程序透明的前提下推動經貿協議，才能避免後續爭議，確保國家利益與產業權益。

民眾黨主席黃國昌今在蘆洲保和宮拜廟並發送福袋。記者張策／攝影
台美關稅 貿易協定 黃國昌 川普

相關新聞

川普對全球徵15%關稅回應最高法院裁決 王義川：台灣最多15%天花板

美國總統川普對等關稅日前遭聯邦最高法院推翻，他不滿並宣布對全球課15%關稅。綠委王義川今說，台灣15%是天花板，別人15...

在野喊話重啟關稅談判 王定宇：台灣真要跟川普翻臉不認帳？

隨著美國最高法院判定總統川普對等關稅違法，川普再宣布將原本計畫實施的10%全球關稅調升至15%。民進黨立委王定宇指出，台...

川普關稅行政命令遭判違法 黃國昌促調整台美協定

針對美國總統川普關稅政策及台美貿易協定後續發展，民眾黨主席黃國昌今在蘆洲保和宮拜廟前受訪時表示，討論相關議題前，社會各界...

川普深夜加碼15%關稅 林濁水：台美關稅協議成對美出超國的第一優惠

美國最高法院判決總統川普對等關稅違法，川普隨即以「貿易法」第122條款10%取代，短短一天，又發文提高至15%。民進黨前...

台美協定若一字不動送立院審議 黃國昌：將鬧出一個很大的笑話

民眾黨主席黃國昌上午到蘆洲保和宮參拜，受訪時表示已簽署的台美貿易協定最重要的基礎，已被聯邦最高法院宣告違法，所以有必要重...

新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普...

