川普關稅行政命令遭判違法 黃國昌促調整台美協定

針對美國總統川普關稅政策及台美貿易協定後續發展，民眾黨主席黃國昌今在蘆洲保和宮拜廟前受訪時表示，討論相關議題前，社會各界應回到協定文本本身，理性檢視其法律基礎與內容架構，而非在未詳讀文件的情況下進行評論。

黃國昌指出，台美貿易協定屬正式法律文件，在討論經貿協議時，必須以文本為依據。他認為，若連法律文件本身都未詳讀就高談闊論，恐怕失真，也無法觸及問題核心。

他進一步說明，目前台美貿易協定文本的重要基礎，是川普總統所頒布的行政命令，但該行政命令已遭美國聯邦最高法院宣告違法。在此情況下，協定文本的法律基礎已出現重大變化，勢必無法「一字不動」送交立法院審議。

黃國昌指出，立法院對協定審議原則上僅能選擇同意或不同意，若文本的核心依據已被宣告違法，卻仍以既有版本送審，將形成制度上的矛盾，甚至鬧出「很大的笑話」。

因此，他呼籲政府應把握這個時機，重新檢視台美貿易協定內容。他也提到，過去談判過程存在不透明問題，許多產業、勞工與農民的意見未能即時反映在文本之中。如今既然法律基礎出現變動，正是重新盤點條文、與美方針對文本內容進行調整與協商的契機。