川普深夜加碼15%關稅 林濁水：台美關稅協議成對美出超國的第一優惠

美國最高法院判決總統川普對等關稅違法，川普隨即以「貿易法」第122條款10%取代，短短一天，又發文提高至15%。民進黨前立委林濁水指出，如今台美關稅協議又成所有對美出超國的第一優惠，不為難深藍人士改口稱贊民進黨，但「該怎麼辦，很清楚，不要猶豫了，利落些，對國家才好，對自己，姿勢也才好看」。

美國最高法院裁定「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普當天隨即簽署公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。短短不到一天，他今天又發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布「全新且符合法律規範的關稅」。

林濁水指出，美國最高法院判決川普對等關稅違法，川曾宣布以「貿易法」第122條款 10%取代，深藍人士如獲至寶口徑一致，把總統當成惡魔黨，痛批喪權辱國，誰通過台美協議就要到法院告誰。

林濁水表示，今天一早醒來，突然看到報導川普宣布稅從10%加到15%。這一來台美關稅協議又成了所有對美出超國第一優惠的了。不為難求改口倒過來稱讚民進黨，但是該怎麼辦，很清楚，不要猶豫了，利落些，對國家才好，對自己，姿勢也才好看。