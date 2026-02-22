快訊

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

Apple Watch要常常換新嗎？內行人曝新觀點：沒用1功能不用買

川普對全球徵15%關稅回應最高法院裁決 王義川：台灣最多15%天花板

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
財經專家徐嶔煌（右）投入民進黨北市大安文山區議員初選，今天大年初六到景美市場掃街拜票，民進黨立委王義川（左）也到場助陣。記者林佳彣／攝影
財經專家徐嶔煌（右）投入民進黨北市大安文山區議員初選，今天大年初六到景美市場掃街拜票，民進黨立委王義川（左）也到場助陣。記者林佳彣／攝影

美國總統川普對等關稅日前遭聯邦最高法院推翻，他不滿並宣布對全球課15%關稅。綠委王義川今說，台灣15%是天花板，別人15%是地板，喊話政府趕快簽；財經專家徐嶔煌認為，台灣15%是確定，在台投資相對安全且風險可控，會是投資好去處。

徐嶔煌投入民進黨大安文山區議員初選，今天初六到景美市場掃街拜票，王義川也到場助陣。

王義川談及台美關稅，雙方加速簽下對等貿易協定（ART）是更加重要，因為台灣15%是天花板，別人15%是地板，這樣的局勢不趕快簽下來，恐怕又會生變，「簽了，最多就是15%；不簽，最少就是15%。」

王義川表示，到目前為止，已經跟美國簽的國家，只有台灣的在野黨希望能夠不簽，沒有任何國家的國會跑出來說「那就不要簽」，所以對台灣來說，加速簽是很重要。

王義川提到，昨天行政院長卓榮泰內閣團隊也加緊開會。對個別產業會有什麼樣改變，行政院這1、2盤點完，再跟美方更密切地個別討論後，會更有進度。這兩天美國剛好是假日，可能再等個1、2天，狀況會更明顯，他希望立法院趕快把該案簽下來。

徐嶔煌則說，美國大法官認為川普引用法條有問題，川普政府也很快調整，等於全球關稅現在確定要再課15%。台灣跟美國簽協議，15%對台灣是天花板，可是現在其他國家是除了15%之外，還可能面對美國包括貿易法第301條款、美國貿易擴張法第232條款等追加其他關稅。

徐嶔煌解釋，差別是在於301條款是經過調查，等待時間稍微多幾個月，但調查下去，稅額就從15%往上加，而且一加下去就變法制化，可能會好幾年都很難改得過來；232條款部分，美國認為有國家安全疑慮時，也可加課關稅。

他直言，232條款加301條款，其他國家要加多少關稅也還不知道，其他國家看起來是很忐忑不安。對台灣而言，如果保證天花板15% 不要，而要跟其他國家去拚處於一個15%往上疊加不知道多少的地位，顯然對台灣相當不利。  徐嶔煌認為，「這對國人是很清楚做選擇，對多數企業家也相對容易做選擇」，並喊話政府盡速簽妥貿易協議，也讓企業家知道投資環境。

他也點出，正因台灣15%天花板是確定的，所以在台灣投資相對安全且風險可控，但其他國家的風險不可控，連出口稅額多少都不知道，相對之下，台灣反而變成投資好去處。台灣不把握這個時間讓這些投資留在台灣，恐怕要找更好時機都不見得會比這個時機來得更好。

財經專家徐嶔煌認為，台灣15%關稅是確定，在台投資相對安全且風險可控，會是投資好去處。記者林佳彣／攝影
財經專家徐嶔煌認為，台灣15%關稅是確定，在台投資相對安全且風險可控，會是投資好去處。記者林佳彣／攝影

台美關稅 王義川 川普 貿易協定

延伸閱讀

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝！美媒：他反問幕僚1句話

川普對全球徵15%關稅回應高院裁決 經貿陷入新動盪

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

【專家之眼】最高法院不利判決 川普仍將繼續纏鬥

相關新聞

川普對全球徵15%關稅回應最高法院裁決 王義川：台灣最多15%天花板

美國總統川普對等關稅日前遭聯邦最高法院推翻，他不滿並宣布對全球課15%關稅。綠委王義川今說，台灣15%是天花板，別人15...

在野喊話重啟關稅談判 王定宇：台灣真要跟川普翻臉不認帳？

隨著美國最高法院判定總統川普對等關稅違法，川普再宣布將原本計畫實施的10%全球關稅調升至15%。民進黨立委王定宇指出，台...

川普關稅行政命令遭判違法 黃國昌促調整台美協定

針對美國總統川普關稅政策及台美貿易協定後續發展，民眾黨主席黃國昌今在蘆洲保和宮拜廟前受訪時表示，討論相關議題前，社會各界...

川普深夜加碼15%關稅 林濁水：台美關稅協議成對美出超國的第一優惠

美國最高法院判決總統川普對等關稅違法，川普隨即以「貿易法」第122條款10%取代，短短一天，又發文提高至15%。民進黨前...

台美協定若一字不動送立院審議 黃國昌：將鬧出一個很大的笑話

民眾黨主席黃國昌上午到蘆洲保和宮參拜，受訪時表示已簽署的台美貿易協定最重要的基礎，已被聯邦最高法院宣告違法，所以有必要重...

新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。