川普對全球徵15%關稅回應最高法院裁決 王義川：台灣最多15%天花板

美國總統川普對等關稅日前遭聯邦最高法院推翻，他不滿並宣布對全球課15%關稅。綠委王義川今說，台灣15%是天花板，別人15%是地板，喊話政府趕快簽；財經專家徐嶔煌認為，台灣15%是確定，在台投資相對安全且風險可控，會是投資好去處。

徐嶔煌投入民進黨大安文山區議員初選，今天初六到景美市場掃街拜票，王義川也到場助陣。

王義川談及台美關稅，雙方加速簽下對等貿易協定（ART）是更加重要，因為台灣15%是天花板，別人15%是地板，這樣的局勢不趕快簽下來，恐怕又會生變，「簽了，最多就是15%；不簽，最少就是15%。」

王義川表示，到目前為止，已經跟美國簽的國家，只有台灣的在野黨希望能夠不簽，沒有任何國家的國會跑出來說「那就不要簽」，所以對台灣來說，加速簽是很重要。

王義川提到，昨天行政院長卓榮泰內閣團隊也加緊開會。對個別產業會有什麼樣改變，行政院這1、2盤點完，再跟美方更密切地個別討論後，會更有進度。這兩天美國剛好是假日，可能再等個1、2天，狀況會更明顯，他希望立法院趕快把該案簽下來。

徐嶔煌則說，美國大法官認為川普引用法條有問題，川普政府也很快調整，等於全球關稅現在確定要再課15%。台灣跟美國簽協議，15%對台灣是天花板，可是現在其他國家是除了15%之外，還可能面對美國包括貿易法第301條款、美國貿易擴張法第232條款等追加其他關稅。

徐嶔煌解釋，差別是在於301條款是經過調查，等待時間稍微多幾個月，但調查下去，稅額就從15%往上加，而且一加下去就變法制化，可能會好幾年都很難改得過來；232條款部分，美國認為有國家安全疑慮時，也可加課關稅。

他直言，232條款加301條款，其他國家要加多少關稅也還不知道，其他國家看起來是很忐忑不安。對台灣而言，如果保證天花板15% 不要，而要跟其他國家去拚處於一個15%往上疊加不知道多少的地位，顯然對台灣相當不利。 徐嶔煌認為，「這對國人是很清楚做選擇，對多數企業家也相對容易做選擇」，並喊話政府盡速簽妥貿易協議，也讓企業家知道投資環境。