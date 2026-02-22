聽新聞
川習會關鍵議題 延長貿易休兵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社廿日報導，一位白宮官員證實，美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。路透同日報導說，川普這次訪問大陸的一項關鍵議題，為是否延長雙方的貿易休戰協議；該協議使兩國避免進一步提高關稅。

川普四日與大陸國家主席習近平通話後，曾說美國與全球第二大經濟體大陸之間的關係「極為良好」。但路透指出，在美國聯邦最高法院廿日的關稅裁定後，尚不清楚川普是否會恢復對大陸輸美商品課徵關稅，以及將依據何種法律權限。

川普政府表示，這些關稅措施之所以必要，是因為與貿易失衡及大陸在製造非法芬太尼相關化學品的角色有關，這已構成國家緊急狀態。

川普十九日在華府對來訪的外國領袖談及這次訪中行時表示：「那將會非常轟動。我們必須舉辦中國史上你所見過最盛大的場面」。對川普訪中日期，中國駐美大使館婉拒向路透置評。北京方面尚未確認這次訪問。

