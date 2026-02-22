聽新聞
美智庫：北京有稀土 看川普更弱勢了

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透廿日報導，白宮當天證實美國總統川普三月卅一日至四月二日將訪問中國大陸，聯邦最高法院同日推翻川普的全球性關稅措施；外界原本預期屆時「川習會」將聚焦於延長貿易休兵，但該裁定結果為近期緩和的美中緊繃關係又添變數。

川普政府依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）對大陸輸美商品徵收百分之廿關稅，但上述裁定指出川普此舉已逾越權限。

其他針對中國大陸商品的關稅，包括根據三○一條款和二三二條款等法定貿易授權實施的措施，仍然有效。

尚不清楚川普將恢復多少關稅，但他已在記者會說，將徵收新的百分之十全球性關稅，為期一五○天。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國經濟專家甘思德表示，鑒於北京威脅切斷稀土供應有效，川普在貿易戰中早已處於守勢，這次在關稅裁定上又受挫，很可能會讓川普在北京眼中顯得更加脆弱。

甘思德指出，大陸官員「喜歡當前雙邊關係的發展方向，也就是美國影響力減弱」，中方也希望避免事態再升級。

去年十月的川習會大致避談台灣相關敏感議題，不過習近平四日與川普通話時，曾提到美國對台軍售議題。

雖然川普曾經聲稱，美方對加拿大、格陵蘭及委內瑞拉等地，都是採取強硬政策措施，更是遏制大陸的必要之舉，但過去幾個月來，川普不論在關稅、先進晶片及無人機等領域上，對北京的政策都有所緩和。

批評人士認為，全面對各國徵收高額關稅，實際上反而讓北京減輕壓力，降低供應鏈撤離大陸的誘因。

美國智庫皮特森國際經濟研究所資深研究員馬永哲表示，若上述裁定導致其他國家、尤其是東南亞國家輸美商品的有效關稅，比中國降得更多，反而可能間接增加對北京的壓力。

馬永哲說，與其他許多國家不同的是，美國針對中國大陸的多數關稅措施擁有完善且在法律上更穩固的實施機制，使得中國受到這次裁定的影響程度，低於其他國家。

