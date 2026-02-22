新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普訪中，氣定神閒的習近平等著一個怒氣沖沖、焦躁不安的對手，台灣恐更要當心。

美國去年四月發起的對等關稅，是延續前年底起的一連串多個關稅，主要目標之一就是中國大陸。但在中國強力反制後，雙方勉強打了個平手。

不過，面對敗訴，川普政府不甘心，美國貿易代表葛里爾立即說，美國必要時還可以再對中國加強關稅。川普也確實隨後宣布對全球所有國家徵收十％的進口關稅。

但川普再次對全球加徵關稅邊際效用已然遞減。

就在美國最高法裁決前一天，美國商務部公布二○二五年美國全年貿易逆差數據，結果再創紀錄達到一點二四兆美元，說明近一年的關稅戰白打了，根本沒有改變美國糟糕的貿易逆差情況，也沒有振興美國實業，美國仍然在大量進口他國產品。

另一個壞消息是，美國公布二○二五年第四季度的ＧＤＰ，僅為一點四％，遠低於市場預期的二點八％。這跟美國政府停擺以及關稅政策有直接關係。

一邊是美國實業沒有振興，一邊是ＧＤＰ嚴重下跌、物價愈來愈高，證明川普的關稅戰是遭受重挫，現在還能如何打下去？川普罵最高法院是在跟他作對，其實最高法院是在救美國經濟止損。

美最高法院這個裁決，對美中貿易都有好處，關稅無效化後，美國進口商成本降低，有利緩解物價。中國大陸的消費電子、服裝和機械的流入將會增加，對中國出口商也有利。美中貿易量將增長和出口成本將降低。

目前美國內政面臨嚴重的經濟危機，國債已突破卅八兆美元，剛公布的經濟數據也很糟糕，現在川普又吃了大敗仗，美中局勢已明顯出現反轉。

中國大陸去年不僅扛住關稅戰，外貿順差還高達一點二兆美元，川普沒把中國打殘，自己反先送醫急救，他氣急敗壞可以想見。

早在數月前，川普就念茲在茲要在今年四月初訪華，與大陸完成更全面的協議，從當前局勢看來，川普將更有求於中國大陸，美中談判的砝碼恐將傾向大陸。

當習近平好整以暇迎接一個內外不和、焦頭爛額的川普時，川普談判氣勢恐先輸三分，最終談判結果也不容美國樂觀。對台灣來說，已上貢台積電給美國，川習正式會談時，台灣還將拿出什麼籌碼，台灣是否會失去什麼，才是最要擔心的。