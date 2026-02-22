聽新聞
新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

聯合報／ 本報記者陳言喬
白宮官員證實美國總統川普（左）三月底起將訪問中國大陸三天。圖為川普去年十月卅日在南韓釜山會晤大陸國家主席習近平（右）。（路透）
白宮官員證實美國總統川普（左）三月底起將訪問中國大陸三天。圖為川普去年十月卅日在南韓釜山會晤大陸國家主席習近平（右）。（路透）

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普訪中，氣定神閒的習近平等著一個怒氣沖沖、焦躁不安的對手，台灣恐更要當心。

美國去年四月發起的對等關稅，是延續前年底起的一連串多個關稅，主要目標之一就是中國大陸。但在中國強力反制後，雙方勉強打了個平手。

不過，面對敗訴，川普政府不甘心，美國貿易代表葛里爾立即說，美國必要時還可以再對中國加強關稅。川普也確實隨後宣布對全球所有國家徵收十％的進口關稅。

但川普再次對全球加徵關稅邊際效用已然遞減。

就在美國最高法裁決前一天，美國商務部公布二○二五年美國全年貿易逆差數據，結果再創紀錄達到一點二四兆美元，說明近一年的關稅戰白打了，根本沒有改變美國糟糕的貿易逆差情況，也沒有振興美國實業，美國仍然在大量進口他國產品。

另一個壞消息是，美國公布二○二五年第四季度的ＧＤＰ，僅為一點四％，遠低於市場預期的二點八％。這跟美國政府停擺以及關稅政策有直接關係。

一邊是美國實業沒有振興，一邊是ＧＤＰ嚴重下跌、物價愈來愈高，證明川普的關稅戰是遭受重挫，現在還能如何打下去？川普罵最高法院是在跟他作對，其實最高法院是在救美國經濟止損。

美最高法院這個裁決，對美中貿易都有好處，關稅無效化後，美國進口商成本降低，有利緩解物價。中國大陸的消費電子、服裝和機械的流入將會增加，對中國出口商也有利。美中貿易量將增長和出口成本將降低。

目前美國內政面臨嚴重的經濟危機，國債已突破卅八兆美元，剛公布的經濟數據也很糟糕，現在川普又吃了大敗仗，美中局勢已明顯出現反轉。

中國大陸去年不僅扛住關稅戰，外貿順差還高達一點二兆美元，川普沒把中國打殘，自己反先送醫急救，他氣急敗壞可以想見。

早在數月前，川普就念茲在茲要在今年四月初訪華，與大陸完成更全面的協議，從當前局勢看來，川普將更有求於中國大陸，美中談判的砝碼恐將傾向大陸。

當習近平好整以暇迎接一個內外不和、焦頭爛額的川普時，川普談判氣勢恐先輸三分，最終談判結果也不容美國樂觀。對台灣來說，已上貢台積電給美國，川習正式會談時，台灣還將拿出什麼籌碼，台灣是否會失去什麼，才是最要擔心的。

延伸閱讀

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

相關新聞

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美國聯邦最高法院推翻美國總統川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵對等關稅，賴清德總統透過臉書表示，最新判決不只影...

川普關稅判決衝擊全球 卓揆：232最惠國待遇不受影響

美國聯邦最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵10%臨時性關稅，閣揆卓榮泰晚間表示，美方已經說明，23...

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

美智庫：北京有稀土 看川普更弱勢了

路透廿日報導，白宮當天證實美國總統川普三月卅一日至四月二日將訪問中國大陸，聯邦最高法院同日推翻川普的全球性關稅措施；外界...

台學者：華府趕進度 恐調整對台軍售

美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。學者分析，在川習會前，華府可能會趕進度讓台灣持續受壓，美方也可能調整軍...

