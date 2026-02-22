川普喊開徵10%關稅 產業憂心不確定性又升高

川普政府對等關稅政策遭美國最高法院駁回後，宣布開徵百分之十關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ＡＲＴ）是否仍有效。至於國內直銷美國的紡織品的影響程度，則要視美國後續是否對大陸紡織品加徵關稅而定。

友嘉集團總裁朱志洋說，台灣工具機原本銷美關稅百分之四點五，如以此基準疊加百分之十，至百分之十四點五，稅率反而對台灣不利；因為日本、南韓工具機的稅率原本為零，疊加之後的稅率為百分之十，台灣工具機的競爭力又回到原來的壓力，這點希望政府能盡快與美方確認。

和大集團總裁沈國榮表示，川普仍然有一二二條款、二三二條款和三○一條款可引用，這些條款可能會降低稅率，但也有百分之十疊加等問題；以塑膠製品、五金、機械等產品而言，可能讓我國和鄰近競爭國家的競爭力回復到原來壓力，他說，再觀察看川普如何反制。

紡織品方面，紡拓會秘書長黃偉基指出，台美日前簽署ＡＲＴ，確定關稅百分之十五不疊加後，對台灣紡織品直銷美國不必再受大陸低價品傾銷影響；然而，川普關稅遭推翻後，美國對大陸課徵百分之五十的關稅勢必消除，台廠直銷美國紡織品再度承壓，至於美國對大陸紡織品是否會另加關稅，值得觀察。

科技業指出，目前沒有看到什麼影響。此外，這兩年來台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎與英業達等ＡＩ晶片與伺服器製造商，持續擴大投資在美國製造的產能，不會受到關稅的影響。