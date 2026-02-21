川普關稅判決衝擊全球 卓揆：232最惠國待遇不受影響

美國聯邦最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵10%臨時性關稅，閣揆卓榮泰晚間表示，美方已經說明，232條款不受影響，他已要求談判團隊與美方密切溝通，確保已達成232條款最惠國的待遇不變。一切以確保國家及產業最大利益為目標。

主責談判業務的行政院副院長鄭麗君也透過臉書發文說，2024年占我國輸美金額76%的項目，屬於適用232條款已調查或正在調查中的範圍，對我國經濟發展至關重要；歷經前階段的談判，台美已洽簽「台美投資合作MOU」，談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響，預期將具體助益於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅對高科技產業供應鏈帶來的不確定性。

鄭麗君說，政府除了將持續確保這些談判成果，關於232條款可能增加的調查項目，我方已於「台美投資合作MOU」中納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。

鄭麗君表示，依據川普政府最新公布的行政命令，美國政府將依據1974年貿易法122條款規定，對進口至美國之貨品在MFN的稅率之上加徵10%的暫行性關稅，以取代現行的對等關稅，為期150天；在此同時，美國貿易代表葛里爾也發布聲明指出，美國將依據1974年貿易法301條款啟動對各國的貿易調查，未來可能將依據調查結果決定是否對其加徵關稅。也就是說，我國及各國後續都仍需密切關注美國政府的關稅政策動態，除了122條款及301條款，或依據1962年貿易擴張法232條款增加調查項目，乃至1930年關稅法338條款等法律途徑，都應該密切關注。

美國聯邦最高法院裁定川普政府的對等關稅政策違法，行政部門宣布援引「1974年貿易法」第122條款，對全球課徵最惠國稅率加上10%暫時性關稅150天，再次為全球經貿局勢投下不確定性因素。

卓榮泰晚間透過臉書表示，已經與鄭麗君、秘書長張惇涵以及談判團隊成員，針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。

他指出，對於232條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，同時也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。

卓榮泰指出，談判團隊歷經兩階段談判，談出了確保國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康的成果，更談出了與歐盟日韓同等的關稅優惠，以及232條款最惠國待遇，這是談判團隊的重要成果，也是面對新情勢的有利基礎。

卓榮泰強調，後關稅時代，全球經貿局勢是動態發展的，政府要做的是「關注變局」、「確保成果」、「審慎因應」。我們會確保台灣的最佳待遇，以及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

他表示，相信副院長鄭麗君所率領的談判團隊，能在原有的優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業的國際競爭力。同時，台灣將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並且與美國建立更穩固的合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，並朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。

卓榮泰最後還引用日本首相高市早苗的發言表示「不敢挑戰的國家是沒有未來的」，台灣也始終都在迎向挑戰中創造未來。