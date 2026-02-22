聽新聞
0:00 / 0:00
政院啟動應變 爭取確保優勢及232最惠國待遇成果
美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用一九七四年貿易法第一二二條，對各國徵收百分之十關稅。據了解，包括行政院經貿談判辦公室、台美經貿小組和行政院啟動應變分析與盤整，目標是要確保目前取得的相對優勢以及二三二最惠國待遇成果，同時應對三○一調查。
據了解，美國最高法院裁定川普關稅違法，行政團隊隨即啟動應變分析，包括駐外單位搜集美方文件、一二二條款內容，美方公布的聲明以及最高法院判決文件等；除了經貿辦連夜分析外，行政院副院長鄭麗君及台美經貿小組也盤整，行政院召開內部會議討論接下來的可能情勢與應對，並且定調核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及二三二最惠國待遇成果，同時應對三○一調查。
據透露，我方團隊在這段時間研判，一旦對等關稅被美國最高法院推翻，美方除了援引目前調查中的二三二條款外，還可能引用台灣在一九八○年代至二○○○年間面臨的三○一條款以及二○一條款、三三八條款，還有川普此次拋出的一二二條款。
早在一月間台美對等關稅稅率底定時，外界就擔憂聯邦最高法院的判決可能影響各國已經談定的關稅結果，閣揆卓榮泰當時表示，我方知道美國政府已在調整並將許多項目移往二三二條款中，而我方在二三二條款中已爭取對美順差國中最好的保障；我方認為最高法院的判決會有若干衝擊，但要等判決確定後，才能進一步因應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。