川普再提台灣偷走美國晶片 學者：現況更複雜

美國最高法院裁定美國總統川普根據「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」徵收對等關稅違法，川普宣布改採「一九七四年貿易法」第一二二條對全球加徵百分之十關稅。學者坦言，現況變得更加複雜，因為川普不僅強調二三二條款關稅措施繼續，還重提台灣偷走美國晶片產業。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，ＩＥＥＰＡ被否決不是削弱貿易戰，而是讓貿易戰「合法化」，從緊急命令變成產業調查，從總統裁量變成跨部門程序，這種制度型關稅比川普的情緒式關稅更持久。他認為，政府和朝野不要誤判可因此對美國食言或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大，因為當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動二三二或三○一等程序，談判空間會更小，政治成本會更高。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，被最高法院裁定違法一定在川普的預期中，否則不會立刻拿出一二二條款的備案，如果台灣適用，則平均關稅將從百分之三點三提高至百分之十三點三，看似低於「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」談定的百分之十五，但這不是簡單的算數問題，背後有複雜的政治操作。

中經院區域發展研究中心主任劉大年分析，先前台灣透過談判將對等關稅降至百分之十五且不疊加，現在若因美國最高法院判決而失效，對於沒有與美國簽署自由貿易協定（ＦＴＡ）的國家不利，若依照一二二條款加徵百分之十，對台灣而言，是百分之三點三的美國平均最惠國稅率（ＭＦＮ）再加百分之十，則機械、汽車零件、扣件等製造業將被課徵百分之十三點三的關稅，但相對之下，與美國簽有ＦＴＡ的南韓，只會被課徵百分之十的關稅，台灣相關產業相對受到較大衝擊。