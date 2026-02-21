觀察站／具體行動穩民心 才是「有為有守」

「台美對等貿易協定」在農曆年前簽署，政院官員高舉珍珠奶茶大讚談判團隊「有為有守」，不到兩周，有為有守的成果遭遇挑戰。

簽定貿易協定時，行政院長卓榮泰呼籲立法院盡速審議完竣生效，又說，國際條約必須完整通過，若內容有任何變動都會造成風險。不過，各工商、農業界以及食安到底有什麼衝擊影響，彷彿都被輕輕一筆帶過。

事隔一周，民眾還在享受年假，美國聯邦最高法院重賞總統川普一巴掌，判定一年多來引發全球經濟海嘯的對等關稅違法；白宮接著反制，宣布三天後將對各國課徵百分之十的臨時關稅，再一次打亂各國經貿布局。

然而，對等關稅可能遭最高法院推翻並非猝然發生，數月前就有跡象，連川普也坦言可能必須改採Plan B。

我方官員雖曾透露美方逐步將許多貿易品項移往二三二條款展開調查，因此我方花了很多時間，針對二三二條款關稅的各種假設進行預先性談判，也透露預判了白宮的預判。面對最高法院的判決，行政部門的第一反應仍是保守溫吞，看不出具體對策。

試問，卓揆信誓旦旦的「對等貿易協定送交立院審議」都出現變數，對產業衝擊影響到底大不大？行政部門對下一步掌握多少資訊？進行過多少次沙盤推演？台美是否又必須重啟談判？均令外界高度好奇和擔憂。

事關各行各業的產業前景與農工業界工作者的生計，政府的當務之急應是積極對產業界釋疑，穩定企業信心，才是「有為有守」。