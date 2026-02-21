聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／具體行動穩民心 才是「有為有守」

聯合報／ 本報記者李人岳

台美對等貿易協定」在農曆年前簽署，政院官員高舉珍珠奶茶大讚談判團隊「有為有守」，不到兩周，有為有守的成果遭遇挑戰。

簽定貿易協定時，行政院長卓榮泰呼籲立法院盡速審議完竣生效，又說，國際條約必須完整通過，若內容有任何變動都會造成風險。不過，各工商、農業界以及食安到底有什麼衝擊影響，彷彿都被輕輕一筆帶過。

事隔一周，民眾還在享受年假，美國聯邦最高法院重賞總統川普一巴掌，判定一年多來引發全球經濟海嘯的對等關稅違法；白宮接著反制，宣布三天後將對各國課徵百分之十的臨時關稅，再一次打亂各國經貿布局。

然而，對等關稅可能遭最高法院推翻並非猝然發生，數月前就有跡象，連川普也坦言可能必須改採Plan B。

我方官員雖曾透露美方逐步將許多貿易品項移往二三二條款展開調查，因此我方花了很多時間，針對二三二條款關稅的各種假設進行預先性談判，也透露預判了白宮的預判。面對最高法院的判決，行政部門的第一反應仍是保守溫吞，看不出具體對策。

試問，卓揆信誓旦旦的「對等貿易協定送交立院審議」都出現變數，對產業衝擊影響到底大不大？行政部門對下一步掌握多少資訊？進行過多少次沙盤推演？台美是否又必須重啟談判？均令外界高度好奇和擔憂。

事關各行各業的產業前景與農工業界工作者的生計，政府的當務之急應是積極對產業界釋疑，穩定企業信心，才是「有為有守」。

台美關稅 貿易協定 最高法院 行政院 珍珠奶茶 台美 川普 對等關稅

延伸閱讀

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美最高法院推翻川普關稅 民眾黨籲政府說明因應對策

國運籤撥亂反正 柯文哲批民進黨大罷免製造分裂「政府不要帶頭亂」

台鐵砸57億改善8座重點橋梁 預計5年內完成

相關新聞

「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣

美國聯邦最高法院推翻美國總統川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵對等關稅，賴清德總統透過臉書表示，最新判決不只影...

川普關稅判決衝擊全球 卓揆：232最惠國待遇不受影響

美國聯邦最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵10%臨時性關稅，閣揆卓榮泰晚間表示，美方已經說明，23...

【重磅快評】美大法官判川普關稅無效 台灣真要當「冤大頭」？

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵...

新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普...

美智庫：北京有稀土 看川普更弱勢了

路透廿日報導，白宮當天證實美國總統川普三月卅一日至四月二日將訪問中國大陸，聯邦最高法院同日推翻川普的全球性關稅措施；外界...

台學者：華府趕進度 恐調整對台軍售

美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。學者分析，在川習會前，華府可能會趕進度讓台灣持續受壓，美方也可能調整軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。