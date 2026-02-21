美國關稅新局 卓揆：審慎因應世界變局

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左三）表示，他與副院長鄭麗君（左四）、秘書長張惇涵（左二）及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。圖取自卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰（左三）表示，他與副院長鄭麗君（左四）、秘書長張惇涵（左二）及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整。圖取自卓榮泰臉書

美國最高法院裁定對等關稅無效，行政院長卓榮泰21日在臉書發文表示，他與副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及談判團隊成員，已針對美國關稅新局進行推估並分析盤整，會確保台灣最佳待遇，及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

卓榮泰表示，美國最高法院判決牽動全球經貿情勢，目前美國政府已宣布啟動《1974年貿易法》第122條款，課徵全球150天的10%+MFN的暫時性關稅。

232條款部分，美方已說明不受影響，卓揆已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，他也請談判團隊審慎評估，與美國政府保持緊密聯繫，一切以確保國家及產業最大利益為目標，適時向國人說明。

卓榮泰表示，談判團隊過去歷經兩階段談判，談出了確保國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康的成果，更談出了與歐盟日韓同等的關稅優惠，以及232條款最惠國待遇，這是談判團隊的重要成果，也是面對新情勢的有利基礎。

卓揆強調，後關稅時代，全球經貿局勢是動態發展的，政府要做的是「關注變局」、「確保成果」、「審慎因應」。政府會確保台灣最佳待遇，以及相較於其他競爭國家的相對優勢，審慎因應世界變局。

卓揆表示，相信副院長所率領的談判團隊，能在原有的優勢基礎下，繼續確保國家最大利益，也確保產業的國際競爭力。同時，台灣將持續優化經貿體制、促進雙向投資機會，並且與美國建立更穩固的合作基礎，持續深化台美戰略夥伴關係，並朝維護國家安全與經濟安全的共同目標努力。

卓揆表示，日本首相高市早苗說，不敢挑戰的國家是沒有未來的，他要說，台灣始終都在迎向挑戰中創造未來。

台美關稅

延伸閱讀

美最高法院判川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

迎財神初四發紅包「砸8075億建設台中」 卓榮泰挺何欣純：欣欣向榮

影／鎮瀾宮國運籤「撥亂反正」 卓榮泰：我希望台灣不要亂 就不用撥

假日輕急症中心首度春節上路 卓榮泰：未來擴大推動到重要連假

相關新聞

因應情勢 台美貿易協定是否送立院 政院評估

賴清德總統昨晚指出，會密切關注川普政府的後續關稅措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標是確保台灣已取得的...

台美關稅 藍營：行政院應重啟談判

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，台美十三日甫簽署「對等貿易協定」（ＡＲＴ），後續如何採認適用，引發關注。國民黨...

新聞眼／美陷危機 川普將訪中 台灣當心了

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。三月底，川普...

川普喊開徵15%關稅 產業憂心不確定性又升高

川普政府對等關稅政策遭美國最高法院駁回後，宣布開徵百分之十五關稅，台灣機械公會理事長莊大立表示，企業面臨的不確定性又升高，...

觀察站／具體行動穩民心 才是「有為有守」

「台美對等貿易協定」在農曆年前簽署，政院官員高舉珍珠奶茶大讚談判團隊「有為有守」，不到兩周，有為有守的成果遭遇挑戰。

政院啟動應變 爭取確保優勢及232最惠國待遇成果

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用一九七四年貿易法第一二二條，對各國徵收百分之十關稅。據了解，包括行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。