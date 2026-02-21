「與美方保持緊密溝通」回應川普關稅判決 賴總統提2確保不打折扣
美國聯邦最高法院推翻美國總統川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵對等關稅，賴清德總統透過臉書表示，最新判決不只影響台灣也影響全世界，他已聽取行政團隊報告，因應接下來的可能變化，政府會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通；無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是「確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢」，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。
賴總統表示，這兩天美國最高法院的判決，以及川普政府宣布改採1974年貿易法第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，不只影響台灣，也影響全世界。
賴總統說，行政院長卓榮泰及談判團隊也在第一時間向他報告；他要請國人和產業界的朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足的準備。
賴總統指出，因應接下來的可能變化，政府會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通；無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保台灣相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。
賴總統說，台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，對未來充滿信心；無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。
賴總統表示，新的一年，政府會繼續做國人與產業最堅實的後盾，帶領台灣安穩度過變局，持續大步向前。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。