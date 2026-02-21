美法院裁定對等關稅無效 賴總統：確保台灣最佳待遇不打折扣

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統21日於臉書發文表示，因應接下來的可能變化，會密切關注川普政府後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

賴總統表示，這兩天美國最高法院的判決，以及川普政府宣布改採《1974年貿易法》第122條對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅等相關政策，不只影響台灣，也影響全世界。

賴總統指出，行政院長卓榮泰及談判團隊也在第一時間向他報告，他請國人和產業界朋友放心，面對充滿變動與挑戰的國際經貿環境，政府隨時都有最新的掌握，也有最充足的準備。

因應接下來的可能變化，賴總統強調，政府會密切關注川普政府的後續措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標很明確，就是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

賴總統表示，台灣擁有全球最具競爭力的產業與最團結的國民，我們對未來充滿信心。無論外在經貿環境如何變動，政府都會一如既往，以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，為國家、產業爭取最佳利益。新的一年，政府會繼續做國人與產業最堅實的後盾，帶領台灣安穩度過變局，持續大步向前。