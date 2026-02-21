美關稅政策轉彎 行政團隊連夜備戰確保台灣相對優勢

快訊

中央社／ 台北21日電
行政院副院長鄭麗君（左）與行政院長卓榮泰（右）。圖／聯合報系資料照片

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。知情官員說，政院隨即召開內部會議討論接下來的變局與應對，並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，並且應對301調查。

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨後簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。美國關稅政策急轉彎，牽動國際政經局勢變化。

知情官員今天說，美國高院判決出爐，再加上川普出招122條款，行政團隊隨即啟動應變分析，包括駐外單位搜集美方文件、122條款內容，美方公布的聲明及高院判決文件等。

知情官員表示，經貿辦連夜分析之外，副院長鄭麗君帶領的台美經貿小組也就相關情事進行盤整，政院隨即召開內部會議討論接下來的變局與應對，並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，並且應對301調查。

知情官員說，其實美國高院審議期間，談判團隊就曾分析，川普政府還有五大手段，除了正在進行的232條款調查之外，還有台灣人耳熟能詳的301條款，此外還有201條款、338條款，再來就是今天川普宣布的122條款。

他說，122條款雖然只能生效150天，但真正的大殺器232條款美國早就開始使用，2018年川普就開始對鋼鋁徵收232關稅，去年甚至提高到50%，此外台灣也曾經因為盜版、軟體盜用等問題被列入301條款，80年代甚至因為嚴重逆差，被美國祭出特別301條款，台灣因此調整金融政策，並建立智慧財產法。

