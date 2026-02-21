聽新聞
美川普關稅違法 機械業疾呼：盼政府盡速確認台美關稅協議是否有效？
美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。對此，台灣機械公會理事長莊大立今表示，相關訊息還很混亂，產業界應「讓子彈再飛一下」，並呼籲政府盡速與美方確認「台美關稅貿易協議」是否依然有效，以穩定產業信心。
總統府資政、和大集團總裁沈國榮分析，這還要視川普的反應而定，川普仍握有122條款、232條款及301條款等行政利器，這些條款可能會降低稅率，但也有10％％疊加關稅等問題，對於台灣的塑膠製品、五金及機械產業，將面臨與鄰近競爭國如日、韓競爭力消長壓力。後續仍需密切觀察川普如何反制，產業應保持警戒。
莊大立表示，適逢連假，尚未接獲會員廠商的大規模反應，但美國最高法院的決議消息一出，再度讓市場出現不確定性，產業界難免會感到憂心與心情浮動。機械公會對今年機械出口成長5％至10％、產值成長10％以上的預期暫時維持不變，主因是AI與半導體產業的熱度依舊強勁，可望支撐出口動能。
莊大立強調，政府的角色至關重要，產業界期盼政府能積極介入，確認台美之間已談定的貿易協議是否具備豁免或維持效力，避免廠商因政策反覆而無所適從。
