美最高法院推翻川普關稅 民眾黨籲政府說明因應對策

美國最高法院裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，不過川普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅。民眾黨主席黃國昌今天表示，期待總統賴清德告訴民眾，政府要如何因應。民眾黨團總召陳清龍也說，台美關稅協定是否需修改或重新談判，賴總統與行政院長卓榮泰有責任盡速說明。

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普隨後簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。美國關稅政策急轉彎，牽動國際政經局勢變化。

黃國昌今天上午前往中和參香時受訪表示，目前台美所簽署的協定，其基礎源於IEEPA所頒布的14257號行政命令來進行談判與磋商，行政命令在美國聯邦最高法院判決後，基礎已喪失，接下來有必要進行重新調整，期待賴總統告訴民眾，政府要如何加以因應。

黃國昌表示，台灣是否有機會藉由後續因應對策，重新調整與美方協議內容，藉此反映國內產業、勞工與農民，過去因資訊欠缺所無法反映的意見，都值得民進黨政府來審慎因應。

陳清龍透過媒體群組表示，台美才剛簽署貿易協定及投資MOU，文本尚未送到國會審議，美國最高法院便判決美國總統並無權力依據「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收關稅，動搖貿易協定的法律基礎，為台灣產業及民眾權益帶來高度不確定性。

陳清龍說，遺憾的是目前行政院回應仍非常空洞，僅說會適時因應；但台美關稅協定是否需修改或重新談判、鉅額採購是否應兌現，依「貿易法」所徵收的150天10%關稅所受影響及如何因應，賴總統與卓榮泰有責任盡速說明。

陳清龍表示，此外，過去台美關稅談判一路黑箱，簽訂前什麼都沒講，簽訂後就急著逼國會背書，政府應藉此機會與國會充分溝通，並向民眾清楚報告因應方式，降低因不確定性所帶來的衝擊，爭取產業及勞工最佳利益。