川普關稅違法 民眾黨團總召：20兆採購還要兌現嗎？

美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，行政院對此的回應非常空洞，僅說會適時因應，但台美關稅協定是否需要修改或重新談判？20兆鉅額採購還要兌現嗎？

陳清龍指出，台美才剛簽署貿易協定及投資MOU，文本尚未送至國會審議，美國最高法院便判決美國總統並無權力依據國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收關稅，動搖貿易協定的法律基礎，為我國產業及國人權益帶來高度不確定性。

陳清龍指出，行政院回應仍非常空洞，僅說會適時因應，但台美關稅協定是否需要修改或重新談判？20兆鉅額採購仍應兌現嗎？依據貿易法所徵收的150天10%關稅所受的影響如何因應？賴清德總統跟行政院長卓榮泰有責任盡速說明。

陳清龍批評，過去台美關稅談判一路黑箱，簽訂前什麼都沒講，簽訂後就急著逼國會背書，賴政府應藉此機會與國會充分溝通，並向國人清楚報告因應方式，降低因不確定性所帶來的衝擊，爭取產業及勞工最佳利益。